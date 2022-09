El Andalucía Big Festival arranca el jueves en Málaga con las actuaciones de C. Tangana, Franz Ferdinand y Suede

El Andalucía Big Festival arranca este jueves con las actuaciones de C. Tangana, Franz Ferdinand y Suede. La cita musical tendrá lugar en el Recinto Ferial Cortijo de Torres de Málaga entre el jueves 8 y el sábado 10 de septiembre.

Así, y tras la cancelación de la gira europea de Rage Against the Machine, que iba a ser cabeza de cartel en el festival malagueño, C. Tangana, Franz Ferdinand y Suede se han sumado a una lista de artistas de primer nivel, para convertir la cita en "el encuentro cultural más grande de la región", según indican desde la organización. C. Tangana, a quien se le conoce por nombres que van desde Antón, Crema, Puchito o El Madrileño, como se le conoce realmente bien es sobre el escenario, y se podrá disfrutar de su directo en el Andalucía Big Festival.

El artista es "un torbellino que ha sabido fusionar de la mejor manera estilos como trap, latin pop y nuevo flamenco, pero, sobre todo, gracias a concentrar el talento de la gente adecuada, convirtiéndose en uno de los artistas más destacados y relevantes de la escena", y todo ello "sin cantar ni afinar", tal y como él mismo asegura.

La segunda gran actuación del jueves viene de la mano de Franz Ferdinand. Desde Londres y con temas como 'Ulysses', 'No You Girls' o 'Take Me Out', desde el festival están seguros de que "el público disfrutará con cada una de sus canciones, un trueno que rompe cada escenario que pisa, puro 'british fire'".

Suede es el tercer gran nombre de la jornada. El grupo de rock alternativo británico formado en 1989 será el encargado de llevar ese "feeling 'brit-pop' que tanto sigue gustando". Una combinación perfecta y una maestría sobre el escenario con su característica imagen como punto de partida y su impresionante directo como guinda del pastel. Otros de los nombres que sonarán este jueves en el Cortijo de Torres son Biffy Clyro, Stereophonics, Wolf Alice, Kurt Vile & The Violators, Viva Belgrado, Lucy Dacus, Morgan, Javypablo, Life, Ghouljaboy, Joey Valence & Brae, Las Dianas y Wasabi Cru.

El viernes llegará el turno de Jamiroquai, con una actuación exclusiva en Europa, a quienes seguirá el grupo indie rock madrileño Vetusta Morla, Glass Animals, Michael Kiwanuka, Paolo Nitini, Kevin Morby, Los Zigarros, Sports Team, Yard Act, Nova Twins, Niños Mutantes o Goa, que traerá el punk más oscuro al recinto malagueño, entre otros artistas.

El sábado cerrará la cita musical Muse, uno de los grupos más importantes de la historia de la música y uno de los nombres más esperados del festival. A él le seguirán Years & Years, los míticos Los Planetas, Aurora, Delaporte, la fusión flamenca y urbana de María José Llergo, 091, Nikki Hill, Gus Dapperton, Adiós Amores, Niños Luchando, Instituto Mexicano de Sonido o Sofía Valdés. Andalucía Big Festival, que forma parte del proyecto Andalucía Big by Mad Cool, llenará el Recinto Ferial Cortijo de Torres de la capital malagueña de la mejor música al aire libre durante tres días consecutivos. Esta ubicación cuenta con "una inmejorable red de movilidad, transporte y logística, siendo el lugar idóneo donde poder celebrar el festival en sus futuras ediciones, con un aforo máximo de 40.000 personas por día", han señalado.