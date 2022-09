Nick Cave enloquece Cala Mijas con su rock experimental

El cantante australiano Nick Cave y su banda, han enloquecido al auditorio del festival Cala Mijas, provocando la catarsis del público en el evento cultural, que estrena este septiembre su primera edición en la localidad costasoleña y que hoy se ha inundado de sonidos roqueros, postpunk y experimentales.

El grupo ha salido a escena alrededor de las 21:00 horas en el escenario principal del festival, Sunrise, donde la lluvia no ha impedido a los afanados asistentes a disfrutar de la mítica banda de los años 80.

La actuación ha comenzado con 'Get ready for love', 'There she goes my beautiful world', 'From her to eternity' y 'O children', en una noche que ha estado marcada por la interacción del artista con su público, totalmente entregado.

Le ha seguido el potente 'Jubilee street', con el que el artista se ha acercado a su público para interpretar el tema, e introduciendo partes de 'Cry, Cry, Cry, boom, boom, boom' como tónica general en toda la actuación; invitando a cantar a los asistentes con las manos alzadas para sentirlo bajo las gotas de la noche. En ese momento, le han entregado desde el foso un colgante que ha paseado por el público para guardársela seguidamente en el bolsillo.

La catarsis ha llegado cuando la batería ha hecho presencia y ha enloquecido al publico y que Cave ha agitado acompañando con unas notas de piano, al mismo tiempo que los coristas de plateado entonaron la letra, provocando locura en el escenario con la ovación de los seguidores.

Le han seguido 'I need you' o 'Bride horses', que ha interpretado con con solera en l momento mas melodico de la noche, que ha interpretado al piano para finalizar con un gran aplauso que ha agradecido.

Durante el concierto Cave ha tocado a su público, los ha invitado a cantar en su micro, e incluso ha sacado a bailar a una chica al escenario con 'Tupelo'. La emocion ha sido ha sido total entre las primeras filas, que han podido tocar al artista en numerosas ocasiones junto con los sonidos electrizantes de la banda al mas puro estilo psicodelico.

Continuó con 'Mercy seat' y 'Ship song', a la que ha seguido 'Girl in amber', con la que ha retomado el contacto mano a mano con su público y su paseillo mientras entonaba el estribillo del tema, que aclamaba a Cave desde el foso del Sonora Mijas, que se arrojó al público con confianza y alzando sus rodillas.

Una armonica ha introducido la oscura 'city of refuge', con al que el artista ha continuado recorriendo el escenario y tocando a su gente, volviendo a enloquecer al auditorio de Cala Mijas. Con el rítmico y sonoro 'White elephant' ha puesto el broche de oro a la actuación, con la máxima excitación del público, tras la cual ha dado las gracias al público español para presentar a los integrantes de su banda y dar las buenas noches.

No ha hecho falta la insistencia del público para salir a cantar el turno de vises, que ha arrancado con 'Into my arms' al piano visiblemente emocionado, un melódico tema en la que los asistentes han acompañado a Cave entregados, y que ha aprobado con su cabeza y una gran ovación. Le ha seguido 'Vortex' con la contundencia de las guitarras, donde ha firmado un libro y dnd se ha sacado la medalla entregada anteriormente.

Con 'Whiping song' se ha despedido el artista australiano de las tablas de Cala Mijas, cuyas notas han provocado la dirección de cave para levantar los brazos, rebotando las notas en las laderas de la localidad dejando el mejor sabor de boca de la escena underground internacional en traje chaqueta, acompañado de un gran apluaso de despedida entre un cruce de vítores y agradecimientos con los brazos en alza del foso.

Las puertas del festival abrieron a las 17:00 horas para celebrar la segunda jornada del evento musical, que se encargo de inaugurar el trío de chicas B2BBS con sus sets individuales de electrónica y su mesa de mezclas para arrancar el baile en el escenario Caleta, el más coqueto y aislado en al gran superficie del Sonora Mijas . De manera continuada prosiguieron las actuaciones de manera escalonada del dúo Hermanos Muñoz con su conjunción de ritmos latinos y ambient o rhythm & blues, María Arnal i Marcel Bagés con su pop extravagante y llamativo y Queralt Lahoz, que ha reivindicado sus raíces andaluzas mezclando hip-hop, rhythm and blues y flamenco en las tablas de Renault, Sunrise y Victoria, el resto de escenarios que componen la apuesta cultural de la iniciativa Cala Mijas.

La tarde prosiguió con la sesión DJ de Joe Goddard, que ofreció de nuevo en el apartado escenario un set de música electrónica, houose y con el público apuntando a la bola disco instalada en su parte superior, rememorando las pistas de baile de las décadas pasadas. La fiesta retro siguió en el espacio horas más tarde con los de Chico Blanco, el debur musical del jienense Gazzi con su electrónica cálida inyectada en su trabajo ‘I know you’ll be here’, o el dúo belga Charlotte Adigéry & bolis pupul con su sonido house groovy, que trasladaron las pistas de baile al monte mijeño.

Sonaban casi al unísono alrededor de las 20:00 horas, pero sin solaparse, el joven español Rusowsky ha sonado con su bedroom pop en el escenario Renault, donde ha con su y la banda Meute en el Victoria, donde ofrecieron una

En el ecuador de la jornada, el cantante Nick Cave ha sido el protagonista, que ha subido a las tablas del escenario principal del Sonora Mijas con su banda, The bad sedes, para interpretar sus éxitos y presentar su último álbum, ‘Ghosteen’. La actuación cierra la gira europea del grupo

Entrada ya la noche, llegó el turno para los colombianos Bomba stereo, que ofrecieron lo mejor de su cumbia psicodélica para presentar su nuevo trabajo, ‘Deja’, que fusiona la electrónica con la champeta, el reggae o el rock. De forma paralela salía a escena Kraftwerk en el Victoria con su fusión de rock psicodélico y progresivo con la música de vanguardia electrónica que lleva sonando desde la década de los 70.

La madrugada entró de lleno en el Sonora Mijas con la actuación de The chemical brothers, que ofreció un nuevo espectáculo y nuevo álbum. Al mismo tiempo, en la otra punta del recinto, sonaban los platillos de Bradley Zero, que

Los más fiesteros pudieron disfrutar de las actuaciones de Hot Chip, el pop elegante y siniestro de El columpio asesino con su nuevo álbum Ataque Celeste’ o el techno de Jennifer Cardini pasadas las 02:00 horas, cerrando la segunda jornada del recién inaugurado festival Jhon Talabot y 2 manyfriends, una sesión de música electrónica para