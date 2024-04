Andalucía reclama al Gobierno que suspenda el peaje en la AP-7 hasta que no haya tren litoral en Málaga

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PP-A en la que insta a la Junta a que demande al Gobierno central que suspenda el peaje en la AP-7 hasta que no haya un tren de la Costa del Sol, en la provincia de Málaga. "En tanto dure este proceso de planificación, redacción de proyectos y ejecución de la nueva infraestructura ferroviaria, y hasta que el conjunto de la Costa del Sol no cuente con un sistema de transporte público potente alternativo al vehículo privado, suspenda temporalmente el peaje de la AP-7, dado que no hay alternativa de transporte público ferroviario y hay que pagar por usar la carretera de alta capacidad", ha reclamado la Cámara.

Concretamente, se ha pedido a la Junta que reclame al Ejecutivo nacional que se hagan públicos, con carácter urgente e inaplazable, el contenido y los avances de los diferentes estudios e informes del tren de la Costa del Sol que obran en poder del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en especial los que llevan apareciendo desde el año 2005 en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El Parlamento ha demandado también que el Ejecutivo nacional incorpore a dichos estudios y trazado, la planificación de la conexión ferroviaria del Mediterráneo andaluz, como gran área de oportunidades de Andalucía y de España, contemplando como primera fase la que une Málaga con el Campo de Gibraltar, y que incorporar inmediatamente, mediante la modificación de crédito correspondiente del presupuesto vigente y prorrogado, partidas suficientes para ello.

Asimismo, se ha pedido que se cuente con las diferentes administraciones y agentes sociales y económicos afectados en el proceso de decisión del trazado y la planificación del sistema de transporte ferroviario a desarrollar, atendiendo a las diferentes demandas de un área urbana tan extensa y con una población que supera el millón y medio de habitantes.

Conexión con el Aeropuerto de Málaga

Otra demanda es que sea una prioridad la conexión con el Aeropuerto de Málaga, así como contar con unas frecuencias suficientes que hagan competitivo dicho medio de transporte.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PP-A José Ramón Carmona ha señalado que, durante los últimos cinco años, "se han perdido muchas oportunidades para desarrollar el tren de la Costa del Sol, una infraestructura que encaja a la perfección con los objetivos de sostenibilidad ambiental, económica y social definidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia presentado a la Unión Europea y que, sin embargo, ha sido excluido por el Gobierno".

"Todo ello a pesar de que el PSOE se ha comprometido con el tren de la Costa del Sol en numerosas ocasiones en los últimos años, tanto en mociones presentadas en las distintas instituciones locales y provinciales, como en la firma de un manifiesto con la Plataforma por el Tren Litoral y con el PP y Ciudadanos", ha apuntado.

A su juicio, el último y "alarmante hito de este abandono del Gobierno tuvo lugar el pasado 2 de febrero, cuando el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, afirmó que el ministerio 'no tenía datos' que le permitieran aclarar que el tren de la Costa del Sol es 'necesario".

Ha afirmado que estas declaraciones han provocado una "fuerte contestación e indignación en la provincia de Málaga, y una ola de reacciones de todos los alcaldes de la Costa del Sol, de colectivos ciudadanos y profesionales, de los empresarios y de los sindicatos, que reclaman, ni más ni menos, qué la provincia de Málaga y el Mediterráneo andaluz reciban por parte del Estado las inversiones necesarias para garantizar una movilidad sostenible, tal y como ocurre en otros muchos territorios del país".

El debate de la iniciativa ha sido seguido desde la tribuna de invitados del salón de plenos por alcaldes del PP y otros cargos de la provincia de Málaga, que, previamente, han mantenido un breve encuentro con el presidente de la Junta, Juanma Moreno.