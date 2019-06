Arranca la obra de ampliación de los accesos al Plaza Mayor

La ampliación del centro comercial Plaza Mayor parece, por fin, desbloqueada. Los promotores del proyecto, McArthur Glen y Sonae Sierra, acaban de poner en marcha la maquinaria para la construcción de los nuevos accesos al complejo. El paso adelante, que ya se puede visualizar con las primeras tareas de limpieza y desbroce en la zona, se produce alrededor de un año después de que se iniciase el trámite necesario para disponer del visto bueno de la Dirección Genera de Carreteras. La primera fase permitirá aumentar la superficie disponible en 17.500 metros cuadrados, con un centenar de tiendas.

Concluido el prolijo procedimiento administrativo, la pretensión de las empresas es que las nuevas infraestructuras exigidas, incluyendo dos carriles de nuevo cuño en la MA-20 para evitar los atascos, estén listas en no más de cinco meses. Teniendo en cuenta que la apertura del 'outlet' no es posible hasta que esté finalizada esta actuación, la inauguración, modificada en varias ocasiones en los últimos años, no tendrá lugar hasta finales de año. Las obras contempladas tienen un valor próximo a los 3,8 millones de euros.

De acuerdo con la información oficial que los promotores tienen publicada en su página web, el Málaga Designer Outlet supondrá una inversión de 140 millones de euros, incluyendo tanto la primera como la segunda fase, hasta completar 30.000 metros cuadrados de espacio comercial. Cuando esté finalizado en su integridad, el centro comercial contará con 170 tiendas más, incluidas algunas de las marcas de lujo y de diseño más demandadas del mercado. Todas ellas con descuentos que oscilarán entre el 30% y el 70%.

140 millones Inversión prevista en la ampliación del centro comercial, con dos fases que sumarán 30.000 metros cuadrados

El centro tendrá el estilo abierto al aire libre característico de McArthurGlen, diseñado para reflejar la arquitectura local andaluza. Contará con caminos arbolados, fuentes danzantes, una lujos’a plaza central y áreas infantiles. El avance de la propuesta empresarial acumula ya casi cuatro años y medio.

El origen de la actuación fue un convenio urbanístico suscrito por Sonae ante la necesidad de modificar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), aumentando la edificabilidad permitida en el sector, pasándola de un aprovechamiento de 0,15 a alrededor de 0,24 (un 60% más). Y ello a cambio de una compensación económica valorada en 4,8 millones de euros. La primera piedra del nuevo complejo se puso el 22 de noviembre de 2017.