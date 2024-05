Atraco a una cajera a punta de cuchillo en Málaga: un policía fuera de servicio logra capturar al ladrón

Daniel Ibáñez no llevaba el traje azul, la pistola ni las esposas cuando se cruzó con un individuo que corría con un cuchillo de grandes dimensiones en una mano y, en la otra, un puñado de billetes en la barriada de La Luz, en la capital malagueña. Pero, tan solo tardó unos cuantos segundos en reaccionar y perseguirlo a la carrera hasta lograr darle alcance y detenerlo. El individuo, apenas unos minutos antes, había sembrado el pánico en una tienda amenazando con el arma blanca a una de las cajeras para hacerse con la recaudación.

Los hechos tuvieron lugar este miércoles 15 de mayo en una tienda situada en el número 16 de la Avenida Velázquez. Un hombre de 38 años irrumpió en la tienda de ropa y productos de hogar portando el cuchillo. Cubierto con una gorra, se situó detrás de una de las dependientas y colocó el arma en su cuello mientras le ordenaba que abriese la caja registradora.

Los nervios impidieron a la víctima desbloquear la primera caja, así que probó con una segunda. Esta última se abrió y el ladrón cogió el puñado de billetes de cinco euros. Sin soltar a la víctima ni dejar de apuntarla con el cuchillo, el individuo se dirigió con ella -que utilizó en ese momento de de rehén- hacia la puerta y, una vez allí huyó a la carrera.

El agente Ibáñez estaba fuera de servicio cuando se topó con la fuga del atracador. No sabía qué había ocurrido, pero la escena le hizo sospechar que nada bueno y, sin pensarlo dos veces, corrió tras él. Cuando consiguió ponerse casi a su altura, cuenta a Málaga Hoy que le informó de que era policía nacional y pidió que tirara el cuchillo. "Entonces se dio la vuelta y me dijo que no quería matar nadie".

Soltó el arma e intentó continuar con la huida; sin éxito. A pocos metros, el policía nacional le dio alcance, lo redujo y logró detenerlo. En cuanto pudo, Ibáñez llamó a la Sala del 091 para alertar a sus compañeros de lo ocurrido y que una patrulla se desplazara hasta el lugar. A su llegada, estos lo trasladaron a dependencias de la Comisaría Provincial de Málaga. Asimismo, el sospechoso confesó los hechos y, aunque el botín que se le intervino tan solo sumaba 35 euros, también reconoció a los agentes que en la fuga se le cayeron algunos billetes.

El policía Ibáñez, con 18 años de trayectoria a sus espaldas, inició sus andaduras en el cuerpo en La Línea de la Concepción (Cádiz). Los primeros meses estuvo en sala atendiendo las llamadas que entran a la Policía; después, pasó a radiopatrullas y, desde entonces, no ha cambiado de unidad. Tras una década en la Comisaría de Fuengirola, ahora desempeña sus labores de servidor público en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Málaga.

"Aquí hay que estar preparado tanto para un caso de malos tratos, un robo o una reyerta. Somos la primera línea