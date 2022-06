Avisos por medusas en playas de Málaga este sábado

La aplicación Infomedusas alerta este sábado de la presencia de medusas en varias playas de Málaga. En concreto, se ha lanzado un aviso amarillo para las playas de El Palo, en la capital, y la Cala, en Rincón de la Victoria, donde los bañistas podrían encontrarse con alguno de estos molestos invertebrados en el agua.

El resto de las playas de la provincia de Málaga no tienen medusas, de momento, según la información compartida en dicha aplicación, gestionada por el Aula del Mar. No es la primera visita que las medusas hacen este verano a las playas malagueñas, aunque todavía no se ha producido una gran plaga como otros años. Ya el pasado fin de semana se recibieron algunos avisos por medusas en la costa occidental (Benalmádena, Fuengirola, Torremolinos, Marbella y Málaga capital).

Los expertos consideran que este verano "se dan buenas condiciones para que las medusas sean más abundantes de lo normal en alta mar y que, por tanto, en función de los vientos y las corrientes se desplacen los bancos hasta la costa".

La Pelagia Noctiluca, también llamada medusa clavel, es la más frecuente en las playas malagueñas; miden unos 20 centímetros, son de color rosado rojizo y su peligrosidad es alta. Pero el año pasado hubo una proliferación especial de unas medusas más grandes, la Rhizostoma Luteum, que suelen generar alarma por su gran tamaño pero que su picadura es más leve.

Desde el Aula del Mar señalan que es probable que este verano se vuelvan a ver en las playas de Málaga estas medusas grandes. "No se sabe si tan abundantes como el año pasado, pero como mínimo de forma esporádica van a aparecer", afirma Bellido.

Los primeros cuidados tras recibir una picadura urticante de una medusa se dirigen a inactivar los cnidocitos que hayan podido quedar adheridos a la zona afectada, mitigar el dolor y desinfectar las lesiones. En Infomedusa insisten en que lo más importante es lavar la zona con agua salada, nunca dulce, y no rascar ni frotar la zona afectada con ningún objeto o superficie.