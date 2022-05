"El lunes fue cuando me enteré de que José Carlos había fallecido"

Se conocieron hace diez meses. Ella, de Las Flores y él de El Ejido. Miriam P. (20 años) no sabía quién era José Carlos, pero él sí sabía quién era ella, ya que la había visto en redes sociales. Se conocieron en una discoteca y comenzaron a quedar. Desde hacía dos meses se veían más frecuentemente y pretendían "formalizar la relación", cuenta la joven. Una de las aficiones que compartían cuando estaban juntos era ver series.

Aquella trágica noche, José Carlos había salido con sus amigos a celebrar el cumpleaños de Fernando, un miembro del grupo. Miriam, lo había hecho con las suyas. Se encontraron en la misma discoteca. Allí bailaron y disfrutaron de la fiesta como otra cualquiera. Sin embargo, a partir de las 6:35, los recuerdos de Miriam son difusos.

Ya habían salido del local cuando la joven vio a su pareja tendida en el suelo "con la cara ensangrentada". Corrió hacia él para ayudarlo cuando vio cómo un coche avanzaba a gran velocidad hacia ellos. A partir de ese momento, la joven no recuerda nada. "Nieves (una amiga) me ha contado que me llevaron en ambulancia y yo no me acuerdo de eso. Cuando abrí los ojos ya estaba en el hospital", confiesa.

Aunque no ha sufrido daños graves, Miriam ha permanecido un par de días en el hospital. Además del tiempo que estuvo inconsciente tras el atropello, asegura que la medicación que le han suministrado en el centro sanitario para calmar el dolor y mantenerla tranquila ha hecho que no se acuerde de nada de lo acontecido desde la madrugada del domingo.

"Ayer fue cuando me enteré de que mi José Carlos -así se refiere a él cuando lo nombra- había fallecido", confiesa. Emocionada asegura que lo duro lo está sufriendo ahora que es consciente de la realidad.

Los amigos de José Carlos que también se acercaron a auxiliarlo y fueron arrollados por el coche permanecen aún ingresados en el Hospital Regional de Málaga. Adrián, el joven de 23 años, está en planta tras ser operado del fémur y la cadera; mientras que la otra víctima (24) aún se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un traumatismo renal a la espera de evolución, según confirman fuentes sanitarias.