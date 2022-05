El testimonio de uno de los heridos en el atropello a las puertas de una discoteca: "Cuando vi el coche estaba encima mía"

Adrián y José Carlos se conocían desde que eran niños. La noche del pasado sábado se reunieron junto con otros amigos para celebrar el cumpleaños de Fernando. Decidieron ir a Akari, la discoteca situada en la avenida Isaac Peral de Málaga capital. La noche transcurrió con normalidad, pero cuando salieron del establecimiento, sobre las 6:35, todo se truncó.

Todos salieron juntos, pero José Carlos se quedó un poco más atrás y le perdieron la vista durante un rato. Una vez fuera, Adrián se giró "de casualidad" y vio caer a su amigo "a plomo". El joven había sufrido un botellazo en la cabeza y se estaba precipitando al suelo, inconsciente, cuando su amigo y su novia corrieron a socorrerlo.

Adrián relata que rápidamente le levantó las piernas para que le llegase más sangre al cerebro, mientras que otros trataban de taponarle la herida cuando de repente apareció un vehículo que los embistió. "Yo cuando lo vi ya estaba encima mía", recuerda. Aunque no sabe detallar la velocidad exacta a la que circulaba, confirma que "iba muy rápido. A 50 kilómetros seguro que no".

El siguiente recuerdo de Adrián es en la ambulancia, donde escuchó que su amigo había perdido la vida. "Al principio no me lo creía", apunta. Momentos después, "se apoderó la rabia de mí". "No entiendo cómo ha podido fallecer un amigo mío sin tener culpa de nada, todavía no lo acepto", reconoce.

Adrián revela que los responsables del atropello no son los mismos que los que golpearon a su amigo con una botella en la cabeza. Cuenta que algunos porteros de la discoteca le han asegurado que los que propinaron el golpe a José Carlos tenían más botellas y, al parecer, también lanzaron una al coche que posteriormente los atropelló. "Ellos pensaron que se la habíamos tirado nosotros y por eso vinieron a embestirnos", relata.

Aunque cuenta que no vio quién le lanzó la botella a su amigo ni tampoco puede identificar a los miembros del coche que los atropelló porque "solo tenía ojos para José Carlos", insiste en que son grupos diferentes. Según revela, así se lo ha hecho saber también la Policía, que continúa con la investigación abierta tratando de esclarecer los hechos.

Si bien, el joven solo espera que "se haga justicia" y que "el juez tenga mano dura porque se han cargado a una persona inocente" y que todos los responsables de la muerte de su amigo "paguen por ello". "Esto no tiene olvido ni perdón", manifiesta.

El joven de 23 años continúa en el Hospital Regional de Málaga, ya que ha sido operado de fracturas en el fémur y en la cadera, así como otras lesiones. Aunque asegura que se encuentra "dolorido", insiste una y otra vez en que "no se puede quejar", ya que ha vuelto a nacer.

Este martes tiene lugar el entierro de José Carlos y Adrián lamenta no poder estar despidiéndose de él. Sin embargo, confiesa que le reconforta "haber pasado los últimos momentos de su vida con él".