El pleno del Ayuntamiento de Málaga reprueba el pacto de De la Torre con Cassá

Vuelve el nombre de Juan Cassá a posicionarse en el punto de mira político. Las críticas que el PSOE, Adelante Málaga y Cs efectuaron al acuerdo de estabilidad entre el concejal no adscrito y el alcalde de Málaga se han materializado hoy en forma de moción. Los partidos de la oposición, con el aval de la formación naranja, han respaldado una iniciativa de la confluencia Podemos e IU en la que instaban al Pleno a manifestar "su más absoluto rechazo" al transfuguismo, considerándolo una forma de corrupción política. También han reprobado el mencionado pacto de estabilidad, procediéndose al traslado de ambos acuerdos a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo.

El edil no adscrito, en su turno de intervención, defendió que fue "el primer cargo" en abandonar el partido, una decisión que vino seguida de "cientos y millones de votantes: "El único tránsfuga que hay es Ciudadanos", sostuvo. Respondió a la portavoz de Adelante Málaga, Paqui Macías, quien con anterioridad había criticado su sueldo asignado: "Usted, estando en la oposición, gana 73.000 euros. Más que yo. Y me aventuro a decir que usted trabaja un 20% para la institución y un 80% para su partido", abundó.

También hizo alusión a los cargos de confianza, otro de los puntos de la moción, afeando que "tienen más que en el anterior mandato". Aseguró que el pacto firmado con De la Torre se debe a que, "cada vez que ha discrepado con el equipo de gobierno, la oposición ha empezado a hablar de inestabilidad": "Como concejal independiente, tengo toda la autoría moral para rubricar un acuerdo con el alcalde y evitar demagogia y responsabilidad", subrayó.

De igual modo, expuso que "le hace gracia" que desde el PSOE le llamen tránsfuga: "Lo hubiera sido si hubiera votado una moción de censura como me pidieron en el Ayuntamiento y en Diputación". No fue el único partido al que atacó. Acometió contra Losada, afeándole ser "la edil de España con mayor ratio de cargos de confianza por concejal": "Su credibilidad y la Cs está por los suelos, y no me voy a referir a lo ocurrido la semana pasada", puntualizó en referencia a Paradas Romero.

Por su parte, Losada respondió que "mi credibilidad es mi trabajo": "Gestiono tres áreas y tengo un asesor por cada una de ellas", apuntó, invitando a una reflexión sobre "el papel que quieren jugar en la denostada política y cómo nos perciben las instituciones". Insistió en que, desde Cs, son contrarios a "darle protagonismo a un tránsfuga", que tiene unas retribuciones "desmesuradas" ya que cobra a jornada completa en otras instituciones.

A colación del salario, Paqui Macías incidió en que Cassá "no se gana el suelo, porque no presenta iniciativas". Desde el PSOE señalaron al alcalde, argumento que ese acuerdo "ha manchado su carrera política y que le perseguirá para siempre en su gestión".

Precisamente, fue este el aspecto que más criticaron los populares, afirmando su portavoz Elisa Pérez de Siles que se "ha intentado manchar la imagen de gobierno limpio y transparente": "Es un mal chiste que ustedes hablen de regeneración democrática, cuando son los responsables del mayor caso de corrupción de nuestro país en la Junta de Andalucía".