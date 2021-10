Cs se alinea con la oposición para reprobar el 'acuerdo de estabilidad' del alcalde de Málaga con Cassá

El 'acuerdo de estabilidad' firmado por el alcalde, Francisco de la Torre, y el edil no adscrito, Juan Cassá, será protagonista en el próximo pleno del Ayuntamiento que se celebrará este viernes. El grupo municipal Adelante Málaga presentó una moción que, bajo la premisa de "regeneración democrática y buen gobierno de las instituciones", tendrá por fin la reprobación de este pacto.

Piden que el Consistorio de Málaga "manifieste su más absoluto rechazo al transfuguismo, considerándolo una forma de corrupción política". Todo ello con el objetivo de dar traslado a sendos acuerdos a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo. Por último, solicitan que el Pleno "declare su contrariedad" a las recientes contrataciones de nuevos cargos de confianza efectuadas por el alcalde.

Con estos condicionantes, todas las miradas apuntan a Noelia Losada, única concejala de Ciudadanos y que, tal y cómo ha confirmado, votará (junto al partido socialista) a favor de estas mociones. Durante su comparecencia explicó que su partido ha sido un "socio fiable que Málaga necesita". Sin embargo, subrayó que están en contra de "el pacto de humo" que le da más "protagonismo a un tránsfuga" que cuenta con unas retribuciones "desmesuradas": "Este acuerdo no contribuye a la altura institucional del Ayuntamiento", apuntó.

De igual modo, mencionó que el acuerdo "no vale para nada" porque la firma de Juan Casá "no vale nada", en referencia a la carta ética del partido que "no cumplió". Eso sí, insistió en que el acuerdo de gobernabilidad con el PP sigue vigente y que van a seguir siendo "sociales leales": "Somos partidos diferentes y tengo que manifestar en lo que no estoy de acuerdo".

Hizo alusión al nombramiento de cargos de confianza por parte de De la Torre, criticando que "no tiene posibilidad de mostrar su desacuerdo" ya que no pasan ni por el pleno ni por las comisiones.

En referencia a las críticas de Paramadas Romero, vertidas hacia el partido en el día de ayer, Losada defendió que actuó como creía que debía hacerlo Ciudadanos: "Tiene su derecho a considerar injusta la decisión, pero hay que ser consecuente con los criterios y la exigencia, respecto a los problemas judiciales, que aplicamos", afirmó, añadiendo que le gustaría ver en otros partidos "esa capacidad" de, en pocas horas, tomar una decisión "tan dura".

Negó la versión del exárbitro en la que afirmaba que la propia Losada le había pedido que no dimitiera, rechazando entrar "en un careo". Desestimó la posibilidad de que esta situación pueda suponer una crisis y, de igual modo, agradeció la labor desarrollada por el ya exgerente de Málaga, Deportes y Eventos: "No puedo hacer más. Cuando hay un problema judicial, lo mejor es apartarse para no perjudicar a la institución y poder defenderte tranquilamente del punto mediático".

Preguntada por el papel que ha desempeñado la dirección autonómica del partido en el proceso, respondió que la decisión estuvo consensuada con Andalucía y Madrid: "Entrar en ese nivel de minuciosidad no procede, habiendo resolución judicial con sentencia condenatoria", aseguró, volviendo a insistir en que aplicó unos estándares de "ejemplaridad" muy altos.

Explicó que intentó personalmente que fuera el propio Paradas quien tomara la decisión de apartarse, pero sin éxito: "No hay que entrar en si fueron 24 horas o 23, sino que hubo un periodo de tiempo en el que creí que iba a ser capaz de convencerle (de que dejara el cargo). No fue así".