El Ayuntamiento de Málaga estará en Transfiere 2023 con el expositor 'Visita Málaga Sostenible'

El Ayuntamiento de Málaga estará presente un año más en la nueva edición de Transfiere, Foro Europeo de Tecnología, Ciencia e Innovación, con expositor propio bajo el lema 'Visita Málaga Sostenible'.

La duodécima edición de Transfiere, encuentro organizado por el Consistorio malagueño, la Agencia Andaluza del Conocimiento -dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía- y el Ministerio de Ciencia e Innovación, se celebra desde este miércoles al viernes en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma) de la capital.

Cuenta con un programa que incluye la implicación de más de 500 empresas, entidades e instituciones tractoras del I+D+i a nivel internacional, así como más de 400 expertos que expondrán contenidos de máximo interés para el sector en torno a más de 80 paneles temáticos.

El expositor del Ayuntamiento de Málaga tiene unas dimensiones de 100 metros cuadrados, situado en el Pabellón 1, y presenta tres espacios diferenciados; uno destinado al Polo Nacional de Contenidos Digitales, con presencia expositiva de seis empresas alojadas, Owo, Moca, Wethecity, Ciencia Vr, Onversed y Alma Nft. Otro de los ámbitos alberga a la presencia expositiva de Limasam, Emasa y la Oficina del Inversor, que son 'silver partners' del evento, entre otros.

Así, Limasam mostrará acciones de puesta en práctica de la economía circular, que suponen el retorno al uso de los materiales consumidos en la fabricación de los bienes de consumo. Desde la empresa se lleva años trabajando activamente en la recuperación, valorización y tratamiento de residuos; como ejemplos de economía circular, expondrán la generación de energía eléctrica producida por biogás, gracias a la recogida selectiva.

Por su parte, la Oficina del Inversor dará información de los servicios que presta y mantendrá una agenda de reuniones con empresas nacionales e internacionales, dentro de las acciones de captación de inversión.

Asimismo, Emasa concurre a esta edición en torno al lema 'Somos más que agua', con el que subraya la diversificación de sus actividades en el ámbito de la innovación, el compromiso, la sostenibilidad y eficiencia; acciones que se enmarcan en el plan que lleva años implantando para el desarrollo tecnológico y que abarca la práctica totalidad de las fases del ciclo integral del agua.

Difusión de proyectos

El tercero de los espacios alberga una pantalla led 4x3 metros, en la que se mostrarán distintos contenidos audiovisuales para difundir proyectos como la candidatura de la Expo 2027 Málaga y la exposición de destacados proyectos de innovación que se están llevando a cabo desde las distintas áreas y empresas municipales.

Entre ellos, la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación y su impacto en la economía, proyecto Centesimal, proyecto #ECITYMÁLAGA Primera Ciudad Circular, proyecto 'Málaga, the best home office in Europe' y la iniciativa 'Meister' de movilidad eléctrica sostenible.

También se exhibirán en dicho soporte acciones como la instalación fotovoltaica en Parcemasa; rutas arqueológicas; digitalización de la red de aparcamientos; centro asesor ambiental (CAA); la 'app' Málaga Funciona, geoportal del Ayuntamiento y administración electrónica; la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible de la OMT (INSTO); el proyecto Econecta Gibralfaro y Lifewatch Eric Alborán; el Plan Málaga Litoral, un corredor inteligente y sostenible para Málaga; y Málaga como referente en Innovación Social y ecosistema de la Inversión de Impacto, entre otros muchos contenidos.

El Ayuntamiento participará, también, a través de representantes de las distintas áreas municipales, en los diversos foros de Transfiere, en los que se presentará la candidatura Expo 2027 Málaga 'La era urbana: hacia la ciudad sostenible'; proyectos estratégicos de economía circular; el ecosistema de emprendimiento en Málaga; y el Plan Málaga Litoral. También se intervendrá en foros sobre proyectos de compra pública de innovación en España y sobre el Observatorio Municipal para la Inclusión Social.