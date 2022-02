El Ayuntamiento de Málaga busca un asesor exprés para intentar organizar la Copa América de Vela

Los expertos en el asesoramiento de grandes eventos deportivos van a tener que ir más rápidos que los propios regatistas de la Copa América de Vela para poder llevarse un contrato de 66.550 euros en Málaga. El Ayuntamiento de la capital, a través de Promálaga, ha licitado este jueves de forma urgente un contrato de asistencia técnica especializada para la tramitación de la candidatura de Málaga a la 37º Copa América de Vela, que tendrá lugar en 2024. El plazo para presentar las ofertas termina el 18 de febrero a las 10 de la mañana, es decir, el viernes de la semana que viene por lo que toca correr.

Tras varias semanas de conversaciones con los organizadores, este paso pone negro sobre blanco el interés municipal por captar esta prestigiosa competición internacional cuya sede final se decidirá, presumiblemente, antes del 31 de marzo. Málaga, lógicamente, no está sola en esta carrera. También aspiran a organizar la Copa América las ciudades de Yeda (Arabia Saudí), Cork (Irlanda) y puede que también Auckland (Nueva Zelanda).

Hay que presentar un buen proyecto y contar con buenas instalaciones. En el primer aspecto es donde se encuadra el contrato que se acaba de licitar y que, según expone en su pliego de prescripciones técnicas, reclama un "asesoramiento integral previo a la elección de la sede" que incluya una serie de servicios como la asistencia para definición y elaboración de los términos y condiciones de contrato de selección de sede; la definición y elaboración del contrato de ciudad sede con especial atención a los derechos y obligaciones de las partes o los eventos a celebrar; los estatutos del modelo del ente a constituir; la declaración de excepcional interés público del evento o medidas fiscales y de personal; compromisos financieros o los derechos de imagen, entre otras.

Entre las exigencias del pliego, el Ayuntamiento pide que el adjudicatario cuente con "un profesional con una experiencia de, al menos, 15 años en servicios de consultoría y/o asistencias jurídicas y, además, experiencia específica demostrable en candidaturas de ciudades para albergar grandes acontecimientos deportivos de ámbito internacional, así como en asesoramiento jurídico tras la elección".

La consultoría que salga elegida ganadora va a tener apenas un mes para poder trabajar, aunque Málaga no parte de cero ya que ha habido contactos en las últimas semanas. De la Torre ya habló de esta posibilidad en el último debate sobre el estado de la ciudad, recordando la repercusión mundial que tiene la Copa América, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, comentó hace una semana que estaban trabajando en esta idea, aunque no las tenía todas consigo. “Ha habido muchas reuniones técnicas con los promotores de la Copa América para ver la posibilidad de que se celebre en Málaga, aunque no hay ninguna decisión tomada”. Rubio dijo que había “limitaciones” porque “en San Andrés vamos a construir una marina deportiva y eso es impracticable con la Copa América. Estamos mirando otras alternativas en la zona de Levante, pero que llevan obras complejas”.