El Ayuntamiento de Málaga estudia sacar a concesión la explotación de patinetes eléctricos

La ordenanza obliga a ir por las aceras pero no a más de 10 kilómetros

A la espera de que la Dirección General de Tráfico ponga negro sobre blanco los criterios definitivos para los vehículos de movilidad personal, la actual ordenanza municipal de Movilidad obliga a que los patinetes eléctricos circulen "por la acera, acomodando su velocidad a la del peatón y nunca a más de 10 kilómetros por hora". No se recoge, por el contrario, alusión alguna al aparcamiento de los vehículos, asunto que ha encendido los ánimos de muchos vecinos del Centro histórico, que denuncian la ocupación de la vía pública por parte de las empresas de alquiler.

Si bien las firmas proponen a sus usuarios la necesidad de estacionar los patinetes en puntos que no supongan una afección directa sobre los viandantes, la realidad es que el descontrol es amplio. Esta circunstancia ha sacado a la luz el vacío legal existente en torno al funcionamiento no solo de las empresas de alquiler de estos vehículos, que no requieren de autorización municipal, sino también de la propia circulación de los patinetes. A modo de ejemplo, los agentes de la Policía Local carecen de fundamento para poder retirar los vehículos de las calles cuando están aparcados de manera irregular.