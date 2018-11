Tráfico prohibirá que los patinetes circulen por la acera y que superen los 25 kilómetros

Barcelona o Valencia sí han avanzado en sus ordenanzas

Mientras el Ayuntamiento de Málaga espera a una legislación nacional, Barcelona, Valencia y Madrid sí han avanzado en este camino. En la primera de ellas, a mediados del año pasado, se abrió la puerta al control de estos medios con una ordenanza que imponía un plus para su uso en el caso de que se trate de medios de transporte utilizados para actividades económicas. El texto divide la variedad de vehículos en tres categorías: la clase A, con los patinetes y plataformas de transporte que no superen los 20 kilómetros por hora y pesen menos de 25 kilos que se permiten por el carril bici, los parques y calles de plataforma única; la categoría B, para los que no superan los 30 km y pesan menos de 50 kilos, que es el caso de los patinetes eléctricos de mayor tamaño y de los segway; para todos ellos se hace obligatorio el uso de casco; y la categoría C, para los dispositivos de más de dos ruedas. En Valencia, el borrador de su nueva ordenanza fue presentado el pasado mes de octubre. En Madrid, se trabajó en una nueva norma para legislar el uso de los patinetes eléctricos y demás vehículos de movilidad personal.