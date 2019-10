El Ayuntamiento de Málaga defiende construir un hospital y viviendas al norte de la ronda este

Si había al alguna duda sobre los planes que el actual equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga tiene a medio plazo para los suelos localizados al norte de la ronda este, el mensaje lanzado por el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, las despejó de un plumazo. "Queremos construir al norte de la ronda este, claro que sí", dijo de manera contundente en el marco de la Comisión de Urbanismo celebrada ayer y en respuesta a una moción presentada por el PSOE en la que, en su punto primero, se reclamaba un rechazo institucional a esta posibilidad.

Los votos del Partido Popular y de su socio de Ejecutivo, Ciudadanos, fueron suficientes para tumbar el planteamiento socialista, que fue secundado por Adelante Málaga. En la línea de lo ya expresado semanas atrás por el alcalde, Francisco de la Torre, la Gerencia de Urbanismo mantiene vigente la vieja aspiración de superar la frontera de la autovía en su trayecto oriental y ocuparlo con "proyectos de interés general".

Así lo defendió López, primero, en su intervención en el Salón de Plenos y, después, en un comunicado remitido por el Grupo del PP en la Casona del Parque. En sus primeras palabras, el edil aseguró que la intención del equipo de gobierno es trabajar "en esa línea". Una aspiración que tiene visos serios de ir adelante dado el nuevo escenario político y la presencia del PP, junto a Cs, al frente del Gobierno andaluz.

Un hecho nada baladí si se tiene en cuenta que fue justamente la Junta de Andalucía la que hace ahora casi una década tumbó la apuesta del regidor por permitir, en el marco del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGPU), un desarrollo residencial de 500 viviendas, así como de espacios terciarios.

"La ronda no es un límite geográfico, no es que no exista nada más allá", defendió López ante la negativa de los grupos de la oposición, llegando incluso a valorar la idoneidad de estos terrenos para la construcción de un centro hospitalario que dé cobertura a la zona este de la capital, así como de la parte más occidental de la comarca de la Axarquía.

En ese sentido, en el escrito popular, el concejal de Urbanismo fue a más al señalar que es un espacio que se puede aprovechar "para construir equipamientos e incluso viviendas y potenciar la ciudad sin que ello conlleve un perjuicio ambiental". "Darle un uso lógico, atendiendo al crecimiento y desarrollo de Málaga, no significa que la zona quede desprotegida ambientalmente", dijo.

De manera precisa, habló de un modelo urbanístico "ambicioso" pero basado en proyectos "viables que encajen en el entorno, como la creación de un nuevo centro hospitalario". A modo de respuesta a los críticos con la apuesta por urbanizar estos terrenos, recordó que en la elaboración del planeamiento ahora vigente, Urbanismo descartó siete propuestas de privados interesados en construir por encima de la autovía "porque se entendió que no sumaban e iban en contra de la filosofía y el espíritu de expansión de la ciudad".

Si bien admitió que por el momento no existe un proyecto encima de la mesa, afirmó que podría darse. En este sentido, cuestionó que se otorgue a los terrenos objeto de atención los valores ambientales de Los Montes de Málaga "que justifiquen la restricción aplicada por la anterior Junta".

Tanto López como la portavoz de los populares en el Ayuntamiento, Elisa Pérez de Siles, recordaron cómo los anteriores responsables autonómicos prohibieron a Málaga la construcción al norte de la autovía mientras sí lo permitieron en otros emplazamientos como Rincón de la Victoria. Pérez de Siles defendió un urbanismo "al servicio de los malagueños que con altura de miras y estrategia de futuro pasa favorecer el desarrollo de la ciudad".

Frente a los argumentos del PP, el concejal socialista Mariano Ruiz Araujo habló de los importantes riesgos que generaría la construcción en estos suelos, debido a las pendientes que presentan. "Paisajísticamente el impacto sería tremendo, podrían ser construcciones vistas a 10 kilómetros a la redonda”, valoró.

Por su parte, el portavoz de Adelante, Eduardo Zorrilla, sumó a su crítica al concejal de CS Juan Cassá, al que reprochó su apoyo a la construcción al norte de la ronda este. "Si quiere que la ardilla pase de árbol en árbol no puede edificarse, a no ser que quiera que lo haga de tejado en tejado", dijo. El punto que sí fue aprobado por unanimidad fue el instaba al Ayuntamiento a impulsar un plan de reforestación de los terrenos al norte de la ronda este.