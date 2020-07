El Ayuntamiento de Málaga desiste finalmente de reservar un carril de la Alameda para bicis

Definitivamente no habrá un carril de la Alameda Principal reservado para bicicletas y patinetes. El Ayuntamiento de Málaga desiste finalmente de la que iba a ser una de sus grandes apuestas en materia de movilidad alternativa, reduciendo el espacio actualmente destinado al coche privado. Una decisión que afecta igualmente a la delimitación de un carril del Paseo del Parque de manera compartida con vehículos privados, con una velocidad limitada a 25 kilómetros por hora.

El paso atrás se adopta tras comprobar las dificultades técnicas que presenta la disposición de ese carril en la Alameda, dado que podría entrar en conflicto con el paso de los autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT).

Así lo han confirmado a este periódico los concejales de Movilidad, José del Río, y de Ordenación del Territorio, Raúl López, que han precisado que para dar continuidad al carril bici que sí llega hasta el Puente de Tetuán se señalizará una especie de plataforma compartida, con prioridad para el peatón, a lo largo del lateral norte de la Alameda.

Una acción que en su momento había generado la negativa en el seno de Urbanismo, cuyos técnicos eran contrarios a construir un carril bici por esa zona ganada al ciudadano; de hecho, eran más favorables a quitar espacio al tráfico privado. La previsión es que esta solución alternativa pueda materializarse en las próximas semanas.

Una de las razones esgrimidas por los ediles tiene que ver con la futura llegada del Metro al Centro y la posible incidencia que ello puede tener, nuevamente, sobre la configuración final de la Alameda. "Desistimos de los cambios que íbamos a hacer debido a los problemas técnicos que genera con la EMT, con los residentes, con los aparcamientos", expone Del Río.

"Analizadas todas las circunstancias y a pesar de que pensemos que la mejor fórmula es hacerlo en la Alameda y el Parque, la situación nos obliga a tomar esta decisión; técnicamente es ahora mismo inviable”, ratifica el edil.

López insiste en que la prolongación de suburbano desde El Perchel hasta el casco urbano podrían generar un trasvase de viajeros del coche privado. "Dado que no encontramos un acuerdo en el que quepa todo, hemos consensuado no hacer ensayo error y esperar al menos este año", precisa. La llegada del Metro no parece que sea factible antes de finales de 2021

El concejal de Ordenación del Territorio admite que los técnicos de su departamento "no estaban por la labor de que el carril bici fuese por la zona peatonal", aunque dadas las circunstancias se opta por asumir la decisión. "Ante esas dudas, y en el corto plazo, dejemos que esto se vaya consolidando y dentro de un año volvamos a valorarlo”, señala.

Del Río, a su vez, vincula la decisión final con la apuesta que el Ayuntamiento va a hacer por reactivar la economía del Centro, dada la situación crítica en la que se encuentra buena parte de sus negocios comerciales y de hostelería. "Queremos atraer gente al Centro y haremos una campaña importante por parte de EMT y Smassa", apunta.

Otro valor que toman en consideración en el área de Movilidad es que las intensidades medias diarias de tráfico (IMD) en la capital siguen lejos de las de la etapa previa a la crisis sanitaria. En este sentido, mientras urbes como Madrid, Sevilla o Valencia soportaban el pasado 6 de julio del orden de "un mes 10% o un menos 12%, en Málaga estamos en un menos 33%". Es decir, es previsible que en las próximas semanas y meses, conforme se vaya consolidando la recuperación económica, se produzca un importante aumento del tráfico.