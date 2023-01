El Ayuntamiento, sobre el colegio de La Palmilla: "O se plantea una rehabilitación integral o se cierra"

El pasado mes de diciembre Urbanismo declaró en ruinas el edificio de Infantil del colegio Manuel Altolaguirre, en el distrito Palma-Palmilla, y 60 niños tuvieron que ser trasladados al de Primaria, al otro lado de la calle Arlanza. Pero el edificio de acogida también cuenta con importantes deficiencias, el suelo se mueve, las pareces y los patios están agrietados, al igual que los muros perimetrales. "O se plantea una rehabilitación integral, una obra seria, o se cierra", considera Francisco Pomares, concejal del distrito Palma-Palmilla.

"No entendemos cómo se ha podido mantener a los niños en un colegio en esta situación, está mal pilotado, lleva veinte años moviéndose, no es una cuestión sobrevenida ni se ha debido a un terremoto, lleva años abandonado y no se tenía que haber iniciado así el curso escolar", dice Francisco Pomares en relación al módulo de Infantil.

Pomares responsabiliza al equipo educativo del centro y a la Junta de Andalucía, titular del edificio, de "seguir abriendo" un edificio en condiciones ruinosas y apunta que desde el Ayuntamiento "hemos hecho todo lo posible y hemos ayudado en el traslado al colegio grande, estamos haciendo la obra de emergencia, pero es que este edificio también tiene sus deficiencias, así que se tienen que sentar los responsables de Planificación Educativa de la Junta de Andalucía y tomarse en serio este tema".

Considera el concejal que el colegio Manuel Altolaguirre "tiene problemas de daños estructurales así que o se plantea una obra o se cierra, tienen que reaccionar, no entendemos la insistencia en la permanencia de un centro cuando lo que hay es que trabajar territorialmente y reubicar a los alumnos en otros centros si este hay que cerrarlo, no hay que esperar que el Ayuntamiento actúe de urgencia declarándolo en ruina".

En cuanto al edificio de Infantil que quedó desocupado, Pomares asegura que "será desafectado" y que "ese edificio no puede rehabilitarse, hay que derribarlo, el centro está para caerse". Posteriormente, apunta, se verá qué hace Educación con el terreno y si no lo destina a uso educativo pasará de nuevo al Ayuntamiento de Málaga.

"Tienen que hacer un estudio serio, un planteamiento a largo plazo, ver qué va a pasar en los próximos años y acometer una rehabilitación integral o el cierre y la reubicación de las familias a centros que están en perfecto estado", agrega el concejal y reitera que es la propia comunidad educativa la que tiene que "ver si hay fondos, realizar un estudio, proyecto, nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, pero la titularidad no es nuestra, la comunidad educativa se tiene que sentar con la Junta y plantear lo que tengan que plantear".

También señala Pomares que en el resto de centros de la zona hay plazas para poder acoger a los más de 250 niños que estudian actualmente en el Manuel Altolaguirre. O de forma temporal mientras se realizan las obras o de manera permanente.

La delegación de la Junta espera el informe técnico

Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Miguel Briones, asegura que "tenemos que ser muy rigurosos con este tema" y señala que "en cuanto haga la vista el técnico de Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) haremos una valoración técnica".

Briones destaca que "hay muchos colegios no solo en Málaga sino en toda Andalucía que tienen muchos años de antigüedad y necesitan una conservación y esa parte corresponde a la administración local". "Nosotros tenemos que tomar una decisión en cuanto tengamos un informe del técnico de la situación concreta del centro, hablaremos con datos objetivos", añade el delegado territorial y avanza que la semana que viene tiene prevista la visita.

Las familias no quieren perder el colegio

Lorenzo García, presidente del AMPA del colegio Manuel Altolaguirre, habla en nombre del resto de familias y asegura que "los padres no queremos perder el colegio, en ningún momento, no lo vamos a permitir, estamos hablando del colegio de referencia más grande de La Palmilla, tenemos un aula específica, la Universidad haciendo prácticas en nuestro colegio, talleres de alimentación, de internet, actividades extraescolares, un programa educativo muy bueno, no permitiríamos en ningún momento que vayan a dejar caer el colegio".

"Como padre considero que cada docente que está ahí dedica su tiempo y su valor a cada niño del colegio, lo último que miran es por mantener su puesto de trabajo. Esperemos que el distrito se de cuenta del potencial que tiene el colegio, como para valorarlo y no pensar en ningún momento en eliminarlo", agrega Lorenzo García.

También apunta que el Manuel Altolaguirre "es un colegio histórico para nosotros, lleva más de 40 años ahí, queremos una educación pública digna para todos, que mantengan el colegio, porque tiene mucho potencial y hay que aprovecharlo, no dejarlo de lado", reitera el presidente del AMPA. Y afirma que en este barrio de exclusión social se sienten "abandonados" y "desatendidos". "Vemos que las instalaciones del colegio van a peor y ningún organismo se hace cargo de la infraestructura y el mantenimiento del colegio", dice García.

En el próximo pleno van a llevar una moción para reclamar la situación del colegio y asegura que ya han realizado un escrito a la concejalía del distrito "y no recibimos contestación". "Tenemos muchas cosas que arreglar, las escaleras, los accesos, los patios, el gimnasio, pintar paredes, deberían de reformarlo casi entero, los desagües habría que arreglarlos, no tragan y que cuando llueve se nos inunda todo el patio, la barandilla de la rampa está muy floja y se puso hace dos años, las vallas de fuera, también tenemos ratas, pero no tenemos canastas y a las porterías le falta para sostener las redes", explica el presidente del AMPA.

Pero, afirma, "lo esencial y lo bueno sí lo tenemos, la tranquilidad que tenemos por la docencia que se imparte en el colegio, en ese tema estamos tranquilos, pero lo malo es la infraestructura del colegio". Igualmente quieren pedirle el apoyo al Defensor del Menor. "Hablamos que hace más de 20 años que no hacen nada en el colegio y se ha abandonado cada vez más, nos mandan dos operarios de vez en cuando para que hagan algo, pero no es suficiente en un colegio tan grande, son reparaciones y poco más, lo más urgente, pero lo importante sigue ahí, lo más peligroso", concluye.