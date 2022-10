El Ayuntamiento plantea reducir el horario del alumbrado de Navidad en Málaga

El Ayuntamiento de Málaga todavía no ha decidido qué va a suceder con el encendido del alumbrado navideño. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este lunes que “quizá” como medida de ahorro energético se planteen reducir el horario del alumbrado de Navidad. En este sentido, también considera que retrasar el encendido “tiene una incidencia pequeñísima en costo económico”.

De la Torre ha insistido que los malagueños conocen que el alumbrado de Navidad es led y que “el que haya siete días más o siete días menos tiene una incidencia pequeñísima en costo económico” y también en la emisión de CO2 porque “va muy ligado”.

Asimismo, ha remarcado que “quizá lo que planteemos sea una posible reducción de horario”, para así ayudar a mentalizar a la población de que deben ahorrar. Por ello, ha añadido que “cada día se termina un poco antes que otros años, porque hay que mandar un mensaje de que en nuestra vida particular debemos apagar la luz cuando no es necesario, de cerrar el grifo cuando no es necesario, porque todo eso supone un ahorro de energía y por tanto menos emisión de CO2”.

En este punto, el sector de la hostelería de Andalucía también proponen reducir las horas en las que permanece encendido el alumbrado. Además, consideran que lo mejor es retrasar “lo menos posible” el inicio de la iluminación porque si se retrasa afectaría a la facturación que los establecimientos suelen hacer durante la campaña de Navidad.

Por otro lado, la Junta de Andalucía ya anunció que no iba a adoptar “ninguna medida de prohibición” respecto al alumbrado navideño, sino que solamente hará “recomendaciones”, ya que consideran que los municipios son los que tienen “la última palabra”. Así pues, su recomendación propone “minimizar el periodo de encendido que exceda de la franja comprendida entre el 22 de diciembre y el 6 de enero”.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró hace unos días tras un acto en Málaga que el Gobierno Central no tiene intención de prohibir la iluminación navideña y que son los Ayuntamientos los que deben encontrar las respuestas o alternativas que mejoren la eficiencia “para responsablemente facilitar un espacio de disfrute y conciliarlo en un contexto en que se pueda canalizar el ahorro en consumos propios”.