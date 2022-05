Baldomero Bellido, presidente de Asaja Málaga: “Es indignante ver lo que se paga al agricultor y el precio que hay en el súper”

Baldomero Bellido acaba de ser reelegido presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Málaga, una de las principales organizaciones del sector. Ante sí tiene importantes dificultades que sortear, aunque tampoco le coge por sorpresa tras años de lucha.

–¿Cuáles son los grandes retos que tiene para los próximos años?

–Los retos nos lo vamos encontrando día a día en función de las dificultades que van apareciendo. Como siempre, necesitamos una Política Agraria Común (PAC) que sea beneficiosa para los agricultores y ganaderos de la provincia. Llevamos varios años negociando esta reforma de la PAC y puede que se aplace un año más por la invasión de Ucrania. Con esta guerra se está poniendo en valor la necesidad de tener la despensa dentro de la frontera y la reforma de la PAC no va en ese sentido, por lo que pedimos de una forma insistente un aplazamiento para adaptarse a la nueva realidad.

–Es de sentido común, y se está comprobando ahora, depender lo menos posible de la producción de países de fuera de la UE para estar tranquilos.

–El plan estratégico de la PAC que ha presentado España nos lo han devuelto porque dicen que no es lo suficientemente ambicioso ambientalmente. Tiene que serlo, pero además tiene que ser productivo porque no podemos dejar de producir lo que necesitamos nosotros y nuestros animales.

–En Asaja llevan décadas criticando la competencia internacional, haciendo mención a la escasa calidad de los productos llegados de otros continentes que, además, tiran los precios. ¿Habrá cambios?

–Eso es lo que estamos intentando, que se ponga en valor la preferencia comunitaria y no haya esas entradas de terceros países que vienen con mucha menos garantías y obligaciones ambientales o laborales de las que tenemos aquí con unos costes muy inferiores a los nuestros. Hay que defender el producto europeo, nacional y andaluz.

–En el campo malagueño, ¿qué cultivos atraviesan una mejor racha y cuáles están peor?

–Hemos atravesado una época de sequía importante para todos los cultivos. De hecho, ha habido una parte de cereal que no se ha recogido en la provincia. Los que están peor de precio este año son los cítricos y en el caso de la ganadería la leche de vaca, pero sí estamos teniendo mejores precios en el olivar o los cereales. El tropical está en un año con precios no deseados por los agricultores. En cualquier caso, como tenemos un desmesurado incremento de costes, la rentabilidad no acompaña. Han subido los precios pero más han subido los costes. No hay rentabilidad ahora en casi ninguno de los cultivos.

–El precio en origen del agricultor suele estar muy lejos del que paga el consumidor en el supermercado. ¿Siguen igual?

–Sí, eso le afecta sobre todo a los cultivos de frutas u hortalizas, a los frescos, mientras que en los cereales o el olivar hay menos diferencia. Vemos de forma flagrante cómo los agricultores tienen que tirar naranjas al suelo porque no les dan apenas nada y luego ver el precio que tienen en los supermercados. Nos echamos la mano a la cabeza. Y está pasando igual con la sandía o el melón.

–Debe ser indignante.

–Es indignante.

–Dicen los ecologistas que se está desertificando la zona de la Axarquía por la masiva necesidad de agua de los cultivos subtropicales. ¿Qué piensa usted?

–Son cultivos que están dentro de un plan de regadío, tienen una dotación restringida por la situación de sequía que tenemos, y lo que sí planteamos es la importancia de incrementar los recursos no solo para los cultivos sino también para la población. Llueve menos en esa zona de la provincia, pero vemos que el embalse de La Concepción está prácticamente al 100% o los del Guadalhorce y Guadalteba que tienen buenas ocupaciones de agua. Hay que buscar vías alternativas como la desalación, que creo que será sí o sí. Hay países con los mismos problemas que nosotros y le dan esa solución. Da una garantía para abastecer de agua a la población, al turismo y a la agricultura.

"Perderemos hectáreas de cultivo por poner plantas solares, pero necesitamos energía renovable”

–Está habiendo muchos proyectos de plantas solares fotovoltaicas en los municipios. ¿Le es más rentable a un agricultor quitar su cultivo y poner una planta solar?

–En algunas zonas sí porque tienen cultivos con poca rentabilidad y eso le puede dar una rentabilidad importante a largo plazo. Pero en otras zonas siguen con sus cultivos. De todas formas la energía renovable va a tener que ser una realidad. El autoconsumo se va a imponer en el 70% de las explotaciones porque con estos niveles de precios de la electricidad no se puede regar.

–¿Se pueden perder entonces hectáreas de cultivo por plantas solares?

–Sí. Pero en pro de energía más barata para poder ser más rentables.

–¿Cómo va el relevo generacional en el campo?

–Con todos los problemas que tenemos y los ataques que sufrimos a diario la verdad es que se hace complicada la incorporación de jóvenes. Se tienen que hacer políticas para fomentar esta actividad y no para ponerle zancadillas porque eso solo acaba en rechazo al sector y en despoblamiento de las zonas rurales.