Bancosol atiende a 58.000 personas en Málaga el año del Covid y reparte 6,3 millones de kilos de alimentos

La solidaridad de Bancosol, el Banco de Alimentos de la Costa del Sol, llegó el año pasado a 58.000 personas en la provincia de Málaga, cuyas vidas se vieron golpeadas por los efectos económicos de la pandemia del coronavirus y de la situación del estado de alarma. En total, la entidad distribuyó 6,3 millones de kilos de alimentos a lo largo de 2020, un año "muy difícil y duro" en el que, tal y como ha querido subrayar el presidente de la entidad, Diego Vázquez, la sociedad malagueña ha sabido responder "para dar la mínima dignidad" a las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión.

"Ha sido un año muy duro y muy problemático, porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Pero Bancosol ha estado todo el año sin cerrar, atendiendo a nuestras asociaciones y a las ayudas que nos han solicitado desde las administraciones públicas", ha afirmado Vázquez, quien este viernes ha presentado la memoria de actividades y estadísticas 2020 de Bancosol, en una rueda de prensa en la que también ha participado el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de Málaga (CEM), Javier González de Lara.

Durante el primer estado de alarma, Bancosol pasó de atender a 45.512 familias a tener que prestar asistencia a 58.000, a través de las 171 entidades dadas de alta. Este pico de solicitud de ayuda se prolongó durante los meses más duros del confinamiento, especialmente en marzo, abril, mayo y junio. Como usuarios finales se han quedado unas 52.000 personas, según se recoge en esa memoria anual.

En 2020, además, Bancosol ha duplicado la adquisición de preparados y conservas. Algo de lo que históricamente han adolecido los bancos de alimentos, ya que se centraban en alimentos no perecedero (como legumbres o arroz), que no llegaban al aporte calórico y proteínico ideal en la dieta básica de la persona. De esta forma, se puede acceder de forma más fácil a carnes o pescados que, hasta hace pocos años, no entraban en tales cantidades en los almacenes de distribución.

De esta forma, en un solo año se han alcanzado dos cifras récord: Se ha llegado a los 500.000 litros de leche, siendo este uno de los alimentos más demandados en los meses más duros de pandemia, y a las 500.000 raciones de platos preparados.

Este aumento en la cantidad de alimentos distribuidos -casi un millón de kilos más que en 2019-, además de por la aportación constante de empresas, administraciones públicas, industria y particulares, se ha sostenido en las recogidas de donativos virtuales organizadas durante el confinamiento y el estado de alarma, que superaron el millón de euros. El hecho de recoger donativos; ha hecho que Bancosol pudiera acceder a compras al por mayor y a precios en origen para adquirir más alimentos en general, y de este tipo en particular.

Otros dos hechos lograron mejores cifras de asistencia, como son el crecimiento en el número de mecenas en solo un año, de 120 en 2019 a 314 en 2020, lo que supone un aumento del 261%; y las donaciones de productos frescos por parte de los mayoristas de Mercamálaga.

Han explicado que han sido menos empresas donantes que en 2019, aunque se lograron recopilar más de 472.000 kilos sólo en dicho mercado mayorista, cuando en el año anterior la recopilación fue de 154.000 kilos, lo que significa un aumento del 306%.

Según han apuntado, las empresas son un soporte vital en las donaciones y planificaciones logísticas que lleva a cabo el Banco de Alimentos de Málaga durante el año. En este sentido, el presidente de Bancosol ha insistido en trasladar su agradecimiento tanto a empresas, como a instituciones, ciudadanos particulares, donantes y medios de comunicación: "Esto es gracias a todos, el engranaje ha funcionado y no ha fallado ningún eslabón, sin todos no habríamos podido llegar a estos datos".

Ha sido "un gran escenario de generosidad", ha dicho Vázquez, quien ha afirmado que todavía queda trabajo por delante, recordando que además de la pandemia sanitaria, de la que se espera que se salga con la vacunación, "hay una pandemia económica que va a ser más larga, porque muchas personas han perdido su trabajo, han cerrado multitud de empresas... y a todas esas familias hay que darles una solución". "Hay que intentar que las empresas empiecen a recolocar a los empleados, que haya un flujo de creación de trabajo y que ese número tan elevado de usuarios finales que tenemos vayan saliendo", ha concluido.