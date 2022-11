Benalmádena lamenta que los presupuestos de la Junta no incluyan inversiones para la ciudad

El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha lamentado que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2023 no incluyen ni un euro para las obras de construcción de los dos nuevos centros educativos proyectados en la localidad, así como otro tipo de inversiones, lo que implica un “agravio comparativo” respecto a otros municipios del entorno.

“Nos sentimos decepcionados tras conocer el presupuesto del gobierno de Juanma Moreno para 2023, ya que debería ser el que pusiera fin a los problemas de saturación de aulas que padecen los centros educativos de la localidad”, ha indicado el regidor, quien ha criticado que “finalmente no comenzarán las obras de construcción de un nuevo centro de Educación Infantil y Primaria ni del nuevo instituto el próximo año”.

Navas ha señalado que “esta ausencia provoca que posiblemente no tengamos un nuevo centro de Infantil y Primaria y un nuevo instituto hasta 2026”, asegurando que “no hay un sólo céntimo recogido en estos presupuestos de 2023 para la construcción de dichos centros educativos para Benalmádena”.

Navas ha recordado que en los años 2017 y en 2019 el Ayuntamiento puso a disposición de la Junta dos parcelas municipales, valoradas en más de dos millones de euros, “para la construcción de nuevos centros educativos que contribuyesen a paliar el déficit de plazas educativas que arrastra la localidad”.

Desde entonces, ha recordado que “en el Pleno hemos aprobado numerosas mociones para solicitar a la Junta una mayor diligencia en la construcción de los nuevos centros educativos”, así como que “el año pasado recibimos con mucha alegría el anuncio realizado por la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, de que la Junta invertiría en Benalmádena 16 millones de euros para la construcción del instituto y el centro de Infantil y Primaria”, ha recordado.

En este sentido, ha lamentado que “parece ser que los proyectos se han puesto en marcha tras adjudicar su redacción, pero entendíamos que la Junta en sus presupuestos para 2023 incluiría las partidas para iniciar la ejecución de las obras, pero hemos comprobado con tristeza y decepción que no destinan ni un sólo céntimo a Benalmádena”.

Por otro lado, ha apuntado que “si observamos las partidas que reciben las ciudades del entorno, podemos afirmar que Benalmádena sufre un agravio comparativo y cualquiera que acceda a los presupuestos, con una simple búsqueda comprobará que no viene ni un sólo céntimo a la ciudad, frente a las numerosas inversiones que recibirán Torremolinos, Fuengirola, Marbella o Estepona”, ha señalado.

“Ya no es que no incluyan presupuesto para impulsar proyectos con los que se comprometió en su día el Gobierno andaluz de Juanma Moreno como el parque Albaytar o el centro para enfermos de Alzheimer y otras demencias, es que no hay nada destinado para Benalmádena”, ha insistido Navas.

Por este motivo, ha avanzado que “vamos a presentar una moción en el próximo Pleno porque entendemos que la única manera de que se construyan definitivamente nuevos centros educativos en la ciudad es a través del impulso de esta Corporación y de los vecinos y vecinas de Benalmádena”.

El alcalde ha exclamado que “Benalmádena no puede esperar a 2026 para disponer de nuevos centros educativos”, destacando que “nuestro alumnado acude a clase en aulas en las que se supera ampliamente la ratio, y los institutos se ven obligados a suprimir espacios como laboratorios o salones de actos o a emplear módulos prefabricados para habilitar nuevas aulas que ayuden a hacer frente a este déficit de plazas educativas”.

Según el munícipe, esta situación “también genera problemas de movilidad, ya que muchos padres y madres tienen que desplazarse con sus vehículos a la otra punta de la ciudad para dejar a sus hijos en clase, ante la ausencia de centros educativos en la proximidad de sus zonas de residencia”, ha añadido.

Por su parte, el concejal de Educación, E. Pablo Centella, ha explicado que hace cuatro años que el Ayuntamiento ya cedió los terrenos para la construcción de ambos centros, lamentando que “desde entonces el Gobierno de Juanma Moreno no ha hecho nada, provocando que los centros se encuentren todavía más saturados, con aulas prefabricadas en varios institutos, y cada vez con menos espacios comunes porque se tienen que dedicar a aulas, y la situación se torna más dramática cada año que pasa”.

“Conocimos hace un mes que la Junta había licitado los proyectos para la construcción de los nuevos centros educativos, una noticia que nos dio cierto alivio, pero ahora hemos comprobado que en sus presupuestos para 2023 no contemplan ni un sólo euro para su construcción”, ha valorado el edil.

“Desde la lealtad institucional que siempre ha caracterizado a este equipo de gobierno, queremos pedir explicaciones para saber el por qué de esta ausencia de inversiones, además de solicitar al resto de fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento que sumen fuerzas con nosotros para reclamarlas”, ha anunciado Centella.