Bendodo admite que el Metro podría adelantar su llegada a la Alameda antes de noviembre de 2020

Por vez primera en los ya algo más de tres meses desde que tomasen posesión los nuevos responsables de la Junta de Andalucía, se empieza a hablar de posibles plazos de terminación de las eternas obras del Metro de Málaga. Sin una concreción al detalle, el consejero de Presidencia y Administración Pública, Elías Bendodo, sí se ha atrevido al menos a señalar la posibilidad de que la llegada de los trenes hasta la estación Atarazanas, en la Alameda Principal, tenga lugar antes de noviembre de 2020, que es la fecha tope pactada con la actual concesionaria del ferrocarril urbano.

"No me atrevo a dar fechas", ha dicho primero el representante autonómico, confensando que "se echaba a temblar" cuando los anteriores responsables de la Consejería de Fomento anunciaban calendarios de terminación de la obra que luego no se han cumplido. Pero insistido sobre si mantenía o no la previsión de que la infraestructura esté plenamente operativa a finales del año que viene, ha afirmado: "espero que antes". "Quiero ser prudente, con todas las consecuencias este Gobierno trabaja a destajo para que esos plazos se puedan reducir".

La afirmación de Bendodo se ha producido durante la rueda de prensa de balance de los primeros 100 días del Gobierno andaluz surgido tras las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre. En su particular exposición de los logros ya conseguidos, el dirigente malagueño ha puesto el Metro como uno de los principales asuntos, subrayando el impulso que se ha dado al ritmo de los trabajos.

"Queremos que deje de ser una molestia para los ciudadanos cuanto antes", ha indicado, apuntando las instrucciones ya dadas a las empresas constructoras de los dos tramos actualmente en obras, Renfe-Guadalmedina y Guadalmedina-Atarazanas, para adelantar todo lo posible la intervención. "24 horas para sacar adelante un proyecto importante; ya se trabaja en las obras de metro día, tarde y noche", ha expuesto durante su intervención, en la que ha estado acompañado por la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricina Navarro.

En este sentido, ha insistido en la preocupación por tratar de cerrar las cicatrices de los tajos en superficie. "No podemos permitir que los malagueños sigan sufriendo una obra eterna", ha afirmado, denunciando la "dejadez absoluta" mostrada por los anteriores responsables autonómicos, recordando el compromiso asumido años atrás de que el Metro empezase a funcionar, eso sí de manera parcial, el 11 de noviembre de 2011.

También ha puesto de relieve el paso adelante dado por la Consejería de Fomento para activar las soluciones a corto, medio y largo plazo a los problemas de conexión que padece desde hace años el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Y en este marco de análisis la llegada del Metro es uno de los asuntos clave.

"Nos preocupamos por los problemas de Málaga; nadie daba solución a los atascos del PTA, pero cuando llegamos le pedimos a la consejera de Fomento que estudiara las soluciones, que viese a los trabajadores para decir que íbamos a actuar", ha destacado, recordando que en estos primeros 100 días al frente del Ejecutivo ya se han puesto en marcha obras de mejora en la rotonda de entrada; se ha puesto en servicio el metrobús y se están estudiando las posibilidades de prolongar el Metro.

De hecho, tal y como adelanta Málaga Hoy, los responsables de la Agencia de obra Pública de Andalucía ya trabajan en seis posibles trazados para que discurra la línea en superficie del ferrocarril urbano desde la última parada en la ampliación de la Universidad, Andalucía Tech, hasta el interior de la tecnópolis.

Preguntado por el compromiso del anterior Gobierno andaluz de extender en superficie el ramal procedente de Carretera de Cádiz hasta el entorno del Hospital Civil, Bendodo ha explicado que en las próximas semanas Fomento "tomará una decisión definitiva", más allá de la asunción de paralizar todo el procedimiento que se puso en marcha, con la licitación de las obras de construcción y la priorización del Metro al PTA.

Insistido por esta cuestión ha agregado: "dirá lo que quiere hacer y va a plantear las concesionaria". Cabe recordar que el acuerdo contractual existente en la actualidad con la sociedad responsable de la explotación comercial del suburbano fija la obligación de entregar en su totalidad el trazado en noviembre de 2020 y que el mismo incluya el ramal a ras de calle hasta el Civil. Y ello con el objetivo de alcanzar una cifra de usuarios anuales de 20,5 millones.

La supresión de esta última pieza del puzle del Metro, que no podrá ser suplida al menos hasta dentro de cuatro o cinco años por la llegada al PTA, trae consigo una merma en la previsión de pasajeros, que, en todo caso, tendrán que ser compensados económicamente a las empresas. Los estudios de demanda elevan a cerca de 3 millones los usuarios potenciales del tranvía al Civil.

Habrá dinero para el tercer hospital

Otro de los compromisos en los que el consejero de Presidencia y Administración Pública ha puesto el acento en su balance es el impulso del tercer hospital. Sobre ello, ha asegurado que en el borrador del presupuesto autonómico que el consejero de Hacienda pondrá sobre la mesa a principios de junio aparecerá una partida específica para sentar las bases de este proyecto.

Aunque ha eludido poner números, sí ha dado a entender que la misma será escasa. "Son partidas que no son para obras, serán para redacción de proyectos; se necesitan muchos estudios previos y es lo primero que se tiene que hacer", ha explicado, insistiendo en que hasta la fecha nunca antes había habido una asignación de este tipo. Asimismo, ha señalado que se están dando los primeros pasos en el compromiso de colaborar en la integración del río Guadalmedina en la capital, aunque todo ello, aún, de manera “muy embrionaria”.

Estos pasos adelantes, entre los que también ha mencionado los beneficios que la provincia reciben por la reducción del IRPF o la puesta en marcha de un plan de choque para reducir la lista de espera en sanidad y dependencia, son señales, a juicio de Bendodo, de que Málaga "ha salido ganando con el cambio". "Era fácil que así fuera porque no estaba entre las prioridades del anterior Gobierno, ahora este Gobierno sí atiende sus necesidades", ha dicho.