Bendodo apuesta por un triunfo del PP en Málaga, "que le irá mejor con Feijóo"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha considerado que su partido puede "ganar bien" las próximas elecciones generales del 23 de julio en la provincia de Málaga, a la que, ha dicho, "le irá mejor con un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo que con uno de Pedro Sánchez porque peor no le puede ir", recordando que "somos la penúltima provincia en inversión por habitante del Ejecutivo".

Así se ha pronunciado el también candidato número uno del PP por Málaga al Congreso en un desayuno informativo de la Tribuna Andalucía de Nueva Economía Fórum convocado en la capital malagueña, en el que ha sido presentado por el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Bendodo ha asegurado que el PP aspira "a ganar y ganar bien" estas elecciones, recordando que "veníamos de perderlas, tenemos tres escaños y evidentemente vamos a trabajar para ganar". Además, ha considerado que esta semana "va a ser clave y decisiva".

Al respecto, ha señalado que pedirán el voto "a todos los malagueños, sean del partido que sean, porque España se juega un momento clave".

"Esa mayoría de malagueños que voten al PP no solo tienen que ser del PP, tienen que ser malagueños que entiendan que respecto a esta formación que "ahora es su turno y es la mejor opción".

"El cambio es necesario, es urgente y me atrevería a decir que es imparable", ha aseverado el candidato 'popular', quien no ha dado un número de escaños que auguran que sacarán, "porque no estaría bien"; pero ha insistido en que "podemos ganar bien". "Yo les garantizo que desde Málaga la voz nuestra se va a oír alto y claro", ha aseverado.

Según Bendodo, cuando era presidente del Gobierno Jose Luis Rodríguez Zapatero, del que ha dicho que "está haciendo más actos que Sánchez y parece que el candidato es él", solo se impulsó un único proyecto en Málaga, que fue la cárcel de Archidona; y ha criticado que este Ejecutivo no ha impulsado proyectos; "ninguno, no es broma".

Así, ha lamentado que se haya ido "para atrás" en proyectos en los que se había avanzado con el anterior presidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy, como el acceso norte al aeropuerto de Málaga o el tren de la Costa del Sol.

"Esa es la realidad que tenemos con este Gobierno y nos toca ahora volver a arrancar el motor que el sanchismo ha parado todos estos años", ha aseverado, apuntando que la Málaga de hace 20 o 25 años "no tiene nada que ver con la de hoy".

Para el coordinador general, la ciudad de Málaga "ha tenido una estrategia acertada", liderada por su alcalde, Francisco de la Torre, "en muchos casos en solitario, no le acompañaba ni el Gobierno central, ni la Junta de Andalucía"; considerando que la capital es "una ciudad redonda".

Pero, ha apuntado que "la gran Málaga va más allá de la ciudad, va más allá de la área metropolitana, va a toda la provincia" y ha incidido en que "todavía está por avanzar". En este punto, ha recordado que solo hay dos provincias en España que aumentan en población, como son Madrid y Málaga; "y eso no puede ser por casualidad".

"¿Qué tiene Málaga? Yo creo que vivir en Málaga", ha defendido, destacando también la apuesta de la Diputación provincial y del Gobierno andaluz en la provincia.

Cuestionado por la Expo 2027, que Málaga perdió a favor de Belgrado, ha vuelto a ser crítico con el apoyo del Gobierno, reiterando que "pudo hacer más y no lo hizo" ante esta candidatura a la que, ha dicho, "no se podía negar porque era imparable". Ha recordado que la primera ministra serbia "llevaba una semana en París, trabajando por la candidatura", mientras que Sánchez "no fue, mandó al ministro".

Ha respondido a los socialistas que se molestan cuando dice esto que "el que se pica ajos come, porque será verdad" y se ha preguntado "si la candidatura fuera de Madrid o de Barcelona ¿el presidente del Gobierno hubiera ido a defender la candidatura?".

Hotel en el Puerto de Málaga

En relación al hotel del puerto, Bendodo ha señalado que la postura "es clara, tanto del Ayuntamiento como de la Diputación como de la Junta. Creemos que es un buen proyecto para Málaga, que tiene que ser una autopista para la inversión y facilitar que el capital nacional o extranjero que quiere invertir en nuestra tierra lo haga", ha aseverado.

"Estamos muy a favor porque yo creo que en las grandes ciudades no hay que tener miedo a los edificios emblemáticos en altura", ha asegurado el candidato del PP por Málaga, quien ha incidido en que este proyecto "sería un paso adelante en calidad turística para nuestra ciudad".

Respecto al Plan Málaga Litoral, ha asegurado que de ganar el PP las elecciones el Gobierno "va a hablar con el Ayuntamiento y va a plantear soluciones con el Ayuntamiento, cosa que hasta ahora no se ha hecho por el Gobierno de Sánchez".

Sobre un reglamento de apartamentos turísticos, Bendodo ha indicado que "si bien, somos un partido liberal que evidentemente no creemos en las prohibiciones, pero sí somos un partido que tenemos que hablar con todos". Así, ha apostado por que las instituciones abran "canales de diálogo donde la convivencia y el equilibrio tienen que reinar".

Ha señalado que lo de los apartamentos turísticos "es una tendencia mundial que existe y que es imparable", aunque también siguen creciendo los hoteles "por tanto tienen que buscar los que gobiernan el equilibrio perfecto entre una cosa y otra sin que uno se coma al otro ni viceversa".

Por su parte, el presidente del PP-A y del Gobierno andaluz ha dicho que "muchos de los proyectos que hemos tenido en Málaga, que han sido proyectos muy importantes, hemos tenido la mano de Bendodo". "En muchos de ellos, como en Málaga hemos cumplido, y creo que hemos cumplido bien", ha señalado. En este sentido, Moreno ha incidido en que la apuesta en todos los ámbitos "ha sido clara", citando algunos hitos como la llegada del metro al centro histórico, la licitación del primer tramo de la prolongación de la Línea 2 hasta el nuevo hospital; la inauguración del hospital de Estepona, que en otoño abrimos la ampliación del Hospital de la Costa del Sol, una pedazo de ampliación".

También ha señalado en este punto que se está "redactando el proyecto del tercer hospital", cuyas obras pretenden adjudicar en 2024 "o incluso si aprieta a finales de este año"; a lo que ha añadido terminar las obras de la primera fase del puerto seco en Antequera.Europa Press