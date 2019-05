Benjamín, un niño con cáncer y parálisis, pide ayuda para salir de su casa sin ascensor

La vida de Benjamín dio un giro de 180 grados el año pasado, cuando los médicos le detectaron un tumor en la cabeza que le terminaría derivando en una parálisis que le mantiene inmovilizado el lado derecho de su cuerpo. Tiene que desplazarse en silla de ruedas. A la situación dramática que con solo 7 años le ha tocado vivir a este menor, que reside en Marbella, se suma la dificultad de no poder salir de su casa, en una cuarta planta sin ascensor.

Según el testimonio de su madre, Natalia, ninguna de las puertas las que lleva llamando estos cinco meses le ha proporcionado respuesta. Hasta que hace un par de semanas, una vez que los médicos le dieron el visto bueno para volver al colegio, se colaron en su vida los bomberos de Marbella, que a diario suben y bajan al pequeño a pulso por las angostas escaleras para ir al colegio. A través de ellos conoció a Miguel y Daniel, los dueños de un gimnasio que se ocupan de cargarle para ir al parque. Natalia agradece emocionada la ayuda que le prestan y aunque asegura que lo hacen "con el corazón", reconoce que no puede depender indefinidamente de ellos. El niño necesita una vivienda con ascensor.

También reconoce el ofrecimiento de Pepe Reina, responsable de una asociación oncológica. “Tenía toda la disposición del mundo pero una persona de 60 años no puede cargar a un niño de 30 kilos y subir cuatro plantas”, se lamenta. Fue él quien le puso en contacto con los bomberos de Marbella, que, remacha, han devuelto la vida al pequeño Benjamín.

Tampoco ayuda su maltrecha situación económica. La progenitora, que está separada y tiene otra hija, de 12 años, tuvo que dejar el trabajo que tenía en un hotel de Marbella cuando Benjamín cayó enfermo. No tiene ingresos y sobrevive con la ayuda de su hermana, que asume el coste de 500 euros que le supone el piso de alquiler en el que residen. La situación, expresa, “es insostenible”. “Si no fuera por los bomberos y por los hijos del dueño del gimnasio Benjamín no saldría a la calle”, recalca satisfecha.