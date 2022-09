Bernal avisa de que la tasa turística "afectaría a andaluces que viajan por la comunidad": "Al sector no le interesa"

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha asegurado que la tasa turística "también afectaría a los andaluces que viajan por la comunidad, que este año han producido ocho millones de pernoctaciones en Andalucía", al tiempo que se ha preguntado si "le vamos a cobrar una tasa a los andaluces por hacer turismo por Andalucía". "Al sector turístico no le interesa este tema", ha añadido.

Así se ha manifestado Bernal este jueves en la sesión plenaria en el Parlamento andaluz tras la pregunta de la parlamentaria del grupo socialista Isabel Aguilera relativa a la tasa turística. Aguilera ha recalcado que "cada vez hay más alcaldes que piden un paraguas legal que permita a los que desean aplicar un coste a la pernoctación para afrontar el 'sobrecoste' de servicios en limpieza, seguridad, o conservación de monumentos entre otros".

En esta línea, la parlamentaria socialista ha asegurado que entre los alcaldes que reclaman que se estudie la implantación de la tasa hay "grandes destinos consolidados" como Granada, Sevilla o Málaga.

Bernal ha advertido que la tasa turística "no es una tasa, sino un impuesto", ya que "técnicamente una tasa conlleva la contraprestación de un servicio". "Se trata de un impuesto sobre el turismo que no se destina a un uso concreto", ha apostillado, recalcando que "este Gobierno andaluz quita impuestos, no los pone".

"Tenemos problemas más grandes que tocar", ha recalcado Bernal, señalando que "dentro de pocos meses llega el invierno y baja la demanda", por lo que "tendremos que ayudar al sector". "El propio sector turístico no quiere este debate", ha precisado.