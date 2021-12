Alcanzar la cumbre de la ciberseguridad desde Málaga

El propósito de quedarse en Málaga con Google

Traer a Málaga la cuarta sede de Google en el mundo no debe parecer tarea sencilla. Ahora todos los que han acabado con sus empresas compradas por Google le preguntan: “¿Qué hiciste para quedarte en Málaga, a mí también me hubiese gustado quedarme en mi ciudad?”. Bernardo siempre responde: “¿Pero lo pediste?”, a veces el camino más fácil es por el que menos se pasa. Las negociaciones con Google fueron complicadas, entre otras cosas porque una de las líneas rojas por las que no pasaba era la de quedarse en Málaga. Una vez se quedaron en Google se quedaron sorprendidos con el rendimiento, no sólo no había reducido levemente el rendimiento como el resto de empresas adquiridas, sino que gracias a que ya colaboraban con ellos y estaban adecuados al sistema de trabajo, siguieron creciendo a un ritmo vertiginoso. De seis compañeros en un chalet ya son cerca de 50 ingenieros y en 2023 desembarcan junto al Muelle 1 para triplicar su tamaño. Pero siempre desde Málaga.