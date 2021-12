Premios Malagueños de Hoy 2021, la Málaga que trabaja su presente y pelea su futuro

Nada viene dado. Si se quiere pelear por un futuro prometedor, por una sociedad más inclusiva y solidaria, más sostenible y llena de oportunidades, el presente ha de estar volcado en el trabajo, en el esfuerzo y las ansias de superación, por el bien propio y el común. Son valores que reúnen las personas que cada año llenan decenas de páginas de este periódico, con hazañas destacables o proezas más silenciosas. Y de estas historias nacen los galardones anuales otorgados por la redacción de Málaga Hoy.

La congregación de las Adoratrices y su defensa de las mujeres más vulnerables, la sección de Remo del Real Club Mediterráneo, campeones del mundo, los bomberos forestales del Infoca, que se enfrentaron en septiembre al peor incendio vivido en años en Andalucía, el escritor Javier Castillo, éxito de ventas con sus novelas, y el ingeniero informático Bernardo Quintero, responsable del desembarco de Google en Málaga son los Malagueños de Hoy 2021. El pasado 21 de diciembre se entregaron los premios en el Museo del Automóvil, en un acto patrocinado por la Fundación Unicaja y con la colaboración de la Universidad de Málaga.

Con la seguridad exigida por la situación sanitaria actual, se desarrolló el evento conducido por el director de Málaga Hoy, Antonio Méndez, y que contó también con el balance del año del escritor y periodista Pablo Bujalance.

“Este 2021 ha sido el año en que el Metro casi llega a la Alameda, el año en que casi podemos entrar al hotel de Moneo con algo parecido a la Mundial allí detrás, el año en que los hallazgos arqueológicos del antiguo cine Astoria casi despejan el camino para la construcción de un edificio significativo, el año en que casi se aprueba un plan especial para el Guadalmedina, el año en que casi pasa algo con los Baños del Carmen, el año en que Elías Bendodo casi no hace mención a la sucesión de Francisco de la Torre, el año en que el Gobierno casi se declara a favor de la Torre del Puerto”, repasó Pablo Bujalance. “A menudo nos hemos quedado a un pelo de conseguir el pleno: seamos optimistas”, dijo.

Igualmente, los responsables de las instituciones que entregaron los premios también ofrecieron apuntes de la actualidad. Más allá de la pandemia, Patricia Navarro, delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, habló del proyecto del tercer hospital. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de las posibilidades de Málaga para ser sede de la Expo 2027.

A Javier Salas, subdelegado del Gobierno central en Málaga, se le preguntó por la demanda histórica para prolongar el tren de cercanías hasta Marbella y Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial, explicó las políticas que se llevan a cabo desde la Diputación para luchar contra el despoblamiento rural en los municipios más pequeños.

Pero los protagonistas fueron y son los hombres y mujeres reconocidos por la labor brindada en la construcción de una Málaga mejor. “Gracias por haber puesto en valor el proyecto de las Adoratrices”, dijo la hermana María Mateo, superiora de la comunidad de Málaga. Y quiso agradecer también el apoyo que le brindan las instituciones públicas y privadas para poder seguir avanzando en el muchas veces olvidado campo de lo social.

Los deportes minoritarios, incluido entre ellos el remo, sí que pasan desapercibidos para el gran público. Por ello, los portavoces de la sección de Remo del Real Club Mediterráneo consideraron “un orgullo” el reconocimiento y demandaron más atención para estos deportes que raramente pueden profesionalizarse por falta de patrocinios y ayudas.

El escritor Javier Castillo apuntó que “a mí me ha cambiado la vida el tren Málaga-Fuengirola, y me planteo si no habrá otros autores en potencia que también quieran escribir en el trayecto de Fuengirola a Marbella, ojalá llegue ese tren”, reivindicó. También apeló a la lectura como fuente de evasión, diversión y conocimiento y a que se regale cultura estas Navidades.

Bernardo Quintero, creador de VirusTotal en 2004, destacó el reto que se tiene que marcar la ciudad si quiere basar en la tecnología otra de sus políticas estratégicas. “Se necesitan tener espacios para oficinas, para nuevos centros, pero también con perfiles técnicos”, dijo Quintero.

“Y es verdad que Málaga tiene mucha capacidad de atraer talento de fuera por su gran calidad de vida, pero hay que sacar el talento propio y para ello es importante que la programación informática entre en los colegios e institutos”, destacó. Porque si algo es seguro es que el futuro, aunque incierto, será cada vez más tecnológico, según subrayó el ingeniero informático.

En un año donde los efectos del cambio climático se han dejado notar en exceso, con fenómenos cada vez más catastróficos para el medio ambiente y la población, cuidar la naturaleza se escapa del tópico para cobrar rango de necesidad apremiante. Así que actuar con responsabilidad en el monte para evitar incendios forestales debería de ser requisito básico para el cien por cien de la población.

Porque las llamas “no solo producen consecuencias muy graves en el medio ambiente, también ponen en peligro la vida de los que habitan estos entornos y la de los que combaten el fuego”, señaló Adriano Vázquez, director del Centro Operativo Provincial de Málaga del Plan Infoca. Vázquez dedicó el galardón a Carlos Martínez Haro, el bombero forestal fallecido el pasado 9 de septiembre en el incendio de Sierra Bermeja, un fuego que resultó incontrolable durante toda una semana y que quemó casi 9.000 hectáreas.

Las llamas, los ataques de ciberseguridad, la hoja en blanco, las olas en mar abierto, los corazones rotos y la dignidad herida de mujeres excluidas. Frente a todo ello luchan a diario los protagonistas de este 2021 y su victoria nos ha hecho, sin duda, mucho mejores. Tener estos espejos en los que mirarse es síntoma de que se crece en la buena dirección, en esa que deparará la mejor versión de nosotros mismos.