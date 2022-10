La reclamación de las costas a Bosque Urbano enfrenta al PP con el resto de partidos del Ayuntamiento de Málaga

Desde Unidas Podemos, Nicolás Sguiglia tilda la actuación como "un claro ataque a un colectivo que con el procedimiento legal pretendía defender el interés general y defender esta parcela como un espacio común para el disfrute de todos los malagueños". Es por eso que desde UP han solicitado al Ayuntamiento que no reclame las costas judiciales , "pretenden castigar la movilización ciudadana en favor de los intereses especulativos".

Coinciden, en este sentido, con la oposición. Mariano Ruiz Araujo, concejal del PSOE, asegura que el montante requerido por Urbanismo les parece " descabellado ", y apunta que en el último Consejo de la Gerencia pidió al Ayuntamiento "que fuera sensible con Bosque Urbano, sin embargo, lo que vemos es que ha puesto toda la maquinaria jurídica a funcionar para amedrentar a una plataforma ciudadana ".

Hay una diferencia entre luchar jurídicamente en pos de los intereses del Ayuntamiento y "amedrentar" a los colectivos ciudadanos que defienden sus propios intereses , legítimos también. Ésta es la idea que, grosso modo, defienden Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos. Es decir, todos los partidos con representación en el Ayuntamiento excepto el PP, partido mayoritario del equipo de Gobierno. Todo esto, a raíz de que el Consistorio, por medio de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), reclamase las costas judiciales por 223.500 euros después de que el juez no concediese las medidas cautelares que pedía a la plataforma Bosque Urbano Málaga .

Un informe jurídico avisó sobre la posible la nulidad del proyecto

Un informe jurídico de un prestigioso despacho nacional de abogados señalaba que el proceso que se estaba siguiendo en el proyecto urbanístico de los antiguos suelos de Repsol en Málaga corría el riesgo de ser declarado nulo por un defecto de tramitación. En el documento se subrayaba que el estudio de detalle no había sido publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y, por tanto, podría declararse nulo, afectando al resto de instrumentos de planeamiento como el proyecto de reparcelación o de urbanización.

El documento detallaba que en el BOP del pasado 9 de marzo solo se habían publicado unas ordenanzas específicas del estudio de detalle, pero no las generales, que se inscribieron hace diez años. Los abogados que hicieron el informe afirmaban que la falta de cumplimiento del requisito de publicación determinaba la ineficacia de los planes y que éstos, por tanto, no podían ejecutarse ni se podían imponer a los particulares. En este sentido, subrayaban que se trataba de una irregularidad que determinaba la nulidad de todos aquellos actos que fueraondictados en el proceso de desarrollo del plan no publicado.