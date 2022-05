Un informe jurídico advierte del riesgo de una posible nulidad del proyecto en las torres de Repsol por defecto de tramitación

Un informe jurídico de un prestigioso despacho nacional de abogados señala que el proceso que se está siguiendo en el proyecto urbanístico de los antiguos suelos de Repsol en Málaga corre el riesgo de ser declarado nulo por un defecto de tramitación. En el documento, al que ha tenido acceso Málaga Hoy, se subraya que el estudio de detalle no ha sido publicado íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y, por tanto, podría declararse nulo, afectando al resto de instrumentos de planeamiento como el proyecto de reparcelación o de urbanización. Esos suelos están ahora en pleno proceso de venta por parte del Ayuntamiento de Málaga para levantar, entre otras instalaciones, tres grandes torres de hasta 32 plantas de altura con capacidad para hacer más de medio millar de viviendas y oficinas.

El documento detalla que en el BOP del pasado 9 de marzo solo se han publicado unas ordenanzas específicas del estudio de detalle, pero no las generales, que se inscribieron hace diez años. Los abogados que han hecho el informe afirman que la falta de cumplimiento del requisito de publicación determina la ineficacia de los planes y que éstos, por tanto, no pueden ejecutarse ni se pueden imponer a los particulares. En este sentido, subrayan que se trata de una irregularidad que determina la nulidad de todos aquellos actos que sean dictados en el proceso de desarrollo del plan no publicado.

Este despacho afirma, según su interpretación legal, que el estudio de detalle no será eficaz hasta que sus ordenanzas no sean completamente publicadas, pudiendo ser incluso impugnado. Por otra parte, explican que no consta el informe en materia de dominio público hidráulico en el expediente administrativo de tramitación del estudio de detalle.

En el caso de que el estudio de detalle del proyecto fuera declarado nulo, los letrados afirman que habría que tramitar otro nuevo. También aseguran que los instrumentos de planeamiento pueden ser impugnados de forma indirecta como, por ejemplo, por una licencia que se dicte al amparo del plan, por lo que se podría declarar la nulidad del plan urbanístico.

Raúl López, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga "Está todo perfecto y bien hecho y si alguien quiere reclamar que lo haga y nos veremos en los juzgados"

Raúl López, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, ha precisado a este diario que no está de acuerdo con esa interpretación legal del procedimiento y asegura que todo se ha hecho de forma correcta y legal. "Cada uno defiende su postura. La nuestra es que está todo perfecto y bien hecho y si alguien quiere reclamar que lo haga y nos veremos en los juzgados, porque incluso ya hay sentencias que vamos ganando", afirma tajante.

Servidumbre aérea

Las dudas levantadas sobre los posibles defectos de tramitación del estudio de detalle que podrían derivar en su nulidad no son las únicas que plantea este despacho de abogados, que prefiere mantener su nombre en el anonimato. Los letrados, en este informe, también señalan que los suelos de Repsol están incluidos en las zonas de servidumbre aeronáuticas del aeropuerto de Málaga y eso podría limitar la altura de los edificios que se construyan. Los abogados afirman que se ha sometido a información pública una propuesta de modificación de las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga a través de un Real Decreto, pero resaltan que aún no ha sido aprobado y la modificación de las servidumbres no es todavía aplicable. Estos profesionales entienden que, cuando se dé el visto bueno a ese Real Decreto, será necesario adaptar el estudio de detalle.

El concejal de Urbanismo niega la mayor y asegura que "este es un planeamiento que ya está aprobado y, por tanto, no puede haber una modificación posterior por el tema de la servidumbre". López indica además que, en el caso de que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) estimase finalmente que no se puede construir las torres con la altura inicialmente prevista, "tendría que expropiar al que vaya a hacer esa torre y eso sería mucho dinero".

17 ofertas para construir las torres

En cualquier caso, López separa lo que es la venta del suelo, en la que está inmersa el Ayuntamiento en estos momentos, con los requerimientos que sean necesarios a posteriori para la concesión de las licencias de obras. El concejal de Urbanismo ha precisado que se han presentado 17 ofertas para optar a los cinco lotes de terrenos que ha sacado el Consistorio en concurso para hacer tres de las cuatro torres previstas. La segunda mesa de contratación se celebró ayer martes, en la que se vieron las subsanaciones reclamadas a las empresas que participaron en la primera mesa y se abrió el sobre de las propuestas técnicas de cada aspirante. A partir de ahí, los funcionarios de Urbanismo harán un informe técnico, pondrán una puntuación a cada empresa y, posteriormente, habrá otra reunión para ver las ofertas económicas. Tras todo ese proceso, se decidirá quién se queda con cada lote. "Se han presentado 17 empresas y son todas de primer nivel, han invertido cada una casi medio millón de euros solo para poder participar entre arquitectos, estudios, etcétera, lo que demuestra que confían en este proyecto", destaca el concejal.