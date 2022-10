Buscan a Aurora, una niña de 16 años que se escapó de un centro de menores este miércoles en Málaga

Apenas se conocían de hacía unas horas, pero este miércoles, dos niñas de 16 años, que permanecían en un centro de menores situado en la barriada de Ciudad Jardín, en la capital malagueña, decidieron fugarse juntas. Aunque Laura Navas ha regresado a su domicilio familiar este viernesa, Aurora Castillo aún continúa en paradero desconocido.

Laura asegura que cuando escaparon su compañera salió corriendo y le perdió la vista. Sin embargo, le dejó un recado para su madre: "Dile que estoy bien y que no se preocupe, pero no voy a aparecer". Estas son las palabras que asegura Silvia -la madre de Aurora- le ha reproducido la recién aparecida. Y es que, según apostilla el padrastro de la menor, "no quiere aparecer porque saben que lo primero que van a hacer es llevarla de nuevo al centro de menores"

El Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía retiró en febrero de este año la custodia a Silvia de sus tres hijos. Al parecer, Aurora -la mayor- estaba teniendo problemas en el centro de menores y se encontraba "mal psicológicamente", asegura su progenitora.

La última vez que la vio fue el mismo día de la desaparición, el miércoles por la mañana. Silvia la acompañó a la Fiscalía de Menores y varios agentes la llevaron al centro. "Al mediodía llamé para confirmar que ya estaba allí porque yo me quedé con su móvil, pero me dijeron que estaban a la espera de que hiciera el ingreso", relata. Al día siguiente, jueves, volvió a llamar para comprobar que la niña había pasado la noche en el lugar cuando recibió la noticia. "Me dijeron que estaban poniendo una denuncia porque mi hija se había fugado con otra niña".

Desde entonces, Silvia y su pareja aseguran estar viviendo "un calvario". Sin embargo, confiesan que "la niña ya nos había advertido". "Ella nos había dicho varias veces que si volvía a ingresar en el centro se iba a ir y no íbamos a saber nada más de ella", señala la madre.

Desesperada porque su hija aparezca y pueda volver a recuperar su custodia, Silvia pide la colaboración ciudadana para encontrarla. Aurora pesa 86 kilos, mide entre 1,55 y 1,60, y su cabello y sus ojos son marrones. Aunque no sabe con precisión que llevaba cuando desapareció, Silvia recuerda que la última vez que se vieron iba vestida con un conjunto de pantalón y camiseta de lana gris claro, además de unas zapatillas de deporte.

Si alguien la ve puede contactar con la ONGD en el teléfono 607118375 o ponerse en contacto con el servicio de emergencias 112.