Buscan a un niño de 17 años desaparecido en Málaga este jueves tras escaparse de un colegio de Portada Alta

Buscan a Juan Enrique, un niño de 17 años que se ha escapado durante la mañana de este jueves del Centro Específico de Educación Especial Santa Rosa de Lima, situado en la barriada de Portada Alta, ha informado a este periódico su madre, quien asegura estar "desesperada".

Como cada día, un autobús escolar ha recogido al menor en Fuengirola, donde reside junto a su familia, para llevarlo al colegio al que asiste en la capital malagueña. Poco después de las 11:00 horas, durante un taller de carpintería, Juan ha salido con sus compañeros y profesor fuera del recinto -como parte de una actividad- cuando ha empezado a jugar y a correr con otros dos compañeros.

El profesor, tras darse cuenta de que los niños se estaban alejando del colegio, ha comenzado también a correr detrás de ellos tratando de alcanzarlos. Aunque ha conseguido parar a dos, Juan se ha alejado y le ha perdido la vista. Al parecer, se ha ido dirección Teatinos, donde la familia ha centrado hasta ahora las labores de búsqueda, aunque sin éxito.

Juan, que padece Síndrome de Down, no dispone de completa independencia, lo que le genera más preocupación a su progenitora. "Aún no sabe cepillarse bien los dientes o ducharse solo. Lo que más me preocupa es que cuando cruza las calles no mira y eso es a lo que más le temo", lamenta. Además, lleva tan solo en el colegio de Málaga capital desde septiembre y "no conoce nada la ciudad", asegura.

Según la descripción física facilitada, el niño mide 1,50 de estatura, es de complexión delgada, tiene el cabello entre rubio y pelirrojo y los ojos claros. Este jueves, en el momento de su desaparición, llevaba un pantalón vaquero, un jersey verde claro/beige y debajo una camiseta verde.

La madre de Juan asegura que la Policía Nacional y los taxis de la ciudad están avisados de la desaparición del pequeño. No obstante, pide la colaboración ciudadana para tratar de localizarlo. Por tanto, si alguien lo ve puede llamar al teléfono de emergencias 112 o a la Sala del 091.