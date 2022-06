CCOO denuncia el cierre de aulas y el aumento de ratio en los colegios de Málaga

CCOO ha organizado una concentración, a las puertas de la Delegación Territorial de Educación en Málaga, en la que ha denunciado que llevan años luchando contra "los recortes en la escuela pública, pero la Junta de Andalucía continúa eliminando líneas, tanto en educación infantil, como en primaria, y aumentando el número de alumnos por clase".

En esta manifestación han estado presentes AMPAS de distintos colegios que han protestado por la supresión de unidades y por la digna elección de un centro público de calidad para la educación de sus hijos. Santiago Ramírez, responsable de Enseñanza Pública de CCOO de Málaga, ha asegurado que lo que está haciendo la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía es “devaluar el sistema público con clases masificadas, donde hay muchos alumnos de educación especial que no pueden ser atendidos de forma personalizada e individualizada”.

Por otro lado, Ramírez mantiene que el año pasado se cerraron en Málaga 132 unidades y, a día de hoy, continúan eliminando clases, cuando “hay matrículas suficientes para que esas aulas no se cierren”. La supresión de las mismas, aseguran desde el sindicato, está provocando que muchas familias acudan a escuelas privadas y concertadas “porque en la pública la calidad y la atención no es la adecuada”.

“Los centros privados se vanaglorian de tener un ratio de 15 alumnos por clase, diciendo que eso es calidad educativa, mientras que en la pública se vive una situación desesperante año tras año”, sostiene el responsable de Enseñanza Pública de CCOO. Al igual que también denuncia que la Junta no entiende la educación como “un servicio público para atender las necesidades del alumnado” sino que lo considera algo mercantilista

Asimismo, entre los manifestantes ha estado presente Yasmina, que ha acudido a la misma para representar a su sobrino que se ha visto afectado por la eliminación de líneas en las escuelas infantiles. La malagueña sostiene que en el Colegio Antonio Machado, donde lo habían matriculado, solo hay dos clases de infantil y la Junta de Andalucía ha cerrado una, provocando que 16 niños se queden fuera. Ahora, estas familias, están a la espera de una respuesta por parte de la Junta y piden que ese aula no se cierre porque están seguros de que esa clase "se puede abrir con esos niños”.

Por su parte, Ana Villarejo, secretaria general de Juventudes Socialistas de Málaga, también ha estado presente en esta concentración y ha insistido en que no pueden permitir que “los niños y niñas no tengan un colegio público cercano al que asistir y tampoco que los ratios continúen subiendo”. De este modo, Remedios Ramos, portavoz de Unidas Podemos, ha ratificado que, desde la Junta de Andalucía, no se está invirtiendo en la creación de líneas, sino que “se está fomentando más la educación privada que la pública”.

La Delegación de Educación ha asegurado, a este periódico, que reparten los recursos en función del número de matrículas que existan.