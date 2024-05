CEAR prevé trasladar su centro de inmigrantes a Churriana a fin de mes

La Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) prevé el traslado a fin de mes de su centro de inmigrantes de Miraflores de El Palo a Churriana. No obstante, el coordinador en Andalucía oriental de la ONG, Francisco Cansino, aclaró que “todavía faltan algunos flecos” por lo que no lo dio totalmente por cerrado. “Estamos trabajando en ello y es prácticamente seguro”, añadió. Pero precisó que sólo sería por los meses de junio y julio.

En la actualidad, CEAR tiene alojados unos 190 inmigrantes junto al colegio Unamuno, en Miraflores de El Palo, dentro del programa de acogida de emergencia por la crisis humanitaria en Canarias. Pero, tal como acordó en su día con la propiedad, la organización tiene que dejar estas instalaciones. Por eso prevé el traslado a una residencia que regentan unas monjas en la urbanización El Olivar, en Churriana; una iniciativa que ha generado rechazo entre los vecinos de la zona.

La acogida humanitaria forma parte del mismo programa que en su día llevó a Cruz Roja a alojar en Torrox a inmigrantes que también procedían de Canarias. Respecto a la oposición vecinal al traslado, el representante de CEAR señaló: “Entendemos cierta inquietud, pero va mal encaminada. No podemos volver la cara a la realidad de la migración, ni relacionarla con violencia o delincuencia”. De hecho insistió en que tienen que dejar las instalaciones de Miraflores de El Palo no porque haya habido algún problema, sino porque ese fue el acuerdo alcanzado en su día con el propietario.

En estas instalaciones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones autorizó 250 plazas, aunque nunca se llegó a cubrir ese número. En la actualidad, hay unos 190 inmigrantes. En Churriana, la cifra de plazas sería menor.

Según Cansino, la acogida sería temporal, “sólo por dos meses y no más allá del 31 de julio” ya que es únicamente de emergencia. Los inmigrantes proceden principalmente de Gambia, Senegal y Mauritania y son solicitantes de asilo. Llegaron a Canarias y dado que las islas no tienen capacidad para acogerlos a todos, han sido repartidos por diferentes centros de España, dentro del programa financiado por el Ministerio de Inclusión del Gobierno central.

Cansino aclaró que si hubiera continuidad del programa porque siguiera la crisis humanitaria en las islas, la acogida no sería en las instalaciones de Churriana porque éste “no es un centro de largo recorrido”. E insistió:“Nos vamos allí por una necesidad puntual, la acogida en Churriana es temporal, es de emergencia; no más allá del 31 de julio. Pero si hubiera continuidad, no sería allí”.

Cansino también afirmó que no han mantenido ningún contacto con los vecinos de Churriana, pero acotó que una vez que se produzca el traslado “estaremos a su disposición”. Además, entendió que su rechazo se debe al “desconocimiento” y recalcó que en Miraflores de El Palo, donde están en la actualidad, no ha surgido ningún problema de convivencia.

A finales del año pasado, Cruz Roja acogió bajo el mismo programa a unos 380 migrantes. En ese caso, fueron acogidos de forma temporal en un hotel de la localidad de Torrox.