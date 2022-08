CTB Quintonería, el bar tributo a la movida malagueña de los años 80

La esquina de la calle Don Juan de Málaga, un estrecho callejón del centro, es el lugar en el que se encuentra CTB Quintonería, un bar de los años 80 que reabre sus puertas en esta calle de la mano de Miguel Ángel Basurte. Este local es un tributo a la movida malagueña de aquella época, a las personas, a los artistas de los 80 y a lo vivido hace 40 años.

CTB Quintonería abrió sus puertas por primera vez a mediados de los 80. Un punto de encuentro de numerosos jóvenes, fotógrafos, poetas, escritores, músicos y cantautores malagueños que acudían a este bar a reunirse. El local fue bautizado con este nombre porque en la puerta de los servicios se colocó un cartel en el que se podía leer cuidado que c t b y gracias al que escribió en letras rojas esa frase, este pequeño bar se conoció y se conoce como CTB.

El bar con una pequeña barra y algo escondido entre los edificios del Centro Histórico de la capital, conseguía llenar la calle en la que se ubica, vendiendo quintos de cervezas. CTB abrió sus puertas a mediados de los 80 y se cerró a principios de los 90, tras pasar, en primer lugar, por las manos de Juan Larrubia y, después, por las de Pepillo y El Juani. Actualmente, Miguel Ángel Basurte es quien regenta esta nueva apertura del bar, el cual ha sido un almacén estos últimos 30 años que ha permanecido cerrado.

Tres décadas después CTB abre de nuevo para volver a vender quintos de cervezas, a los que se unen tapas y cócteles. El objetivo de CTB Quintonería es volver al pasado y recuperar la esencia original del bar. Basurte asegura que “esto es como un pequeño museo, un tributo a las personas, al espíritu y a lo que se vivió en aquella época”.

Las cuatro paredes de este local guardan los recuerdos de muchísimos malagueños. Nada ha cambiado, es exactamente igual que hace 30 años. Miguel insiste en que se ha reformado el local, pero no muy en profundidad para que “se sintiera el paso del tiempo real y no quitarle el sabor que tiene con la pátina esa antigua”. Cuadros de artistas malagueños, nacionales e internacionales, como Madonna, Mecano o Alaska, adornan las pareces de este local. Una guitarra eléctrica negra en el centro refleja la influencia e importancia que tuvieron estos artistas para los jóvenes en los años 80.

Los antiguos clientes regresan al bar para recordar anécdotas, viejos conocidos que ya no están e historias que vivieron que al recordarlas los hacen sonreír. “La gente viene y tiene algo que contar, una experiencia, y el que está al lado dice 'pues sí yo me acuerdo de eso'. Y de pronto, personas que no se conocían de nada tienen algo que compartir, algo que recordar y se crea ese ambiente de complicidad y de compadreo que se quería recuperar”, apunta Miguel.

Para Miguel Ángel Basurte este bar no es su primer encuentro con la hostelería, ya que lleva dedicándose toda la vida a ello y ha sido encargado, propietario o socio de diferentes establecimientos de la provincia. Ahora se ha centrado en CTB Quintonería, este pequeño bar escondido en calle Don Juan de Málaga.

Cierto es que su ubicación podría verse como una debilidad, para el malagueño no es así, ya que la considera parte del atractivo y del encanto de lo que fue y es CTB. Con música de los 70, 80 y 90 sonando en sus altavoces llama la atención desde el inicio del callejón que comienza en la Plaza de la Aduana. Los ciudadanos pasean por la zona y “al ver una iluminación al final les llama la atención y se acercan a ver qué hay”.

La apertura del bar estaba prevista para marzo de 2020, pero la pandemia lo paró todo. Después de esperar dos años para abrir sus puertas, lo hizo el pasado mes de junio con la intención de viajar al pasado, de volver a ser el punto de encuentro que era en los años 80 y con el objetivo de homenajear a la movida malagueña y a todas las personas que formaron parte del público CTB.