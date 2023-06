CTO Freepik: "La inteligencia artificial es una oportunidad para el sector tecnológico"

Alejandro Gómez es Ingeniero Informático de la compañía Freepik y ha sido galardonado con el Premio GeeksHubs a Mejor CTO (Chief Technology Officer) del año. Freepik es uno de los principales productores de contenidos gráficos gratuitos de todo el mundo y actualmente cuenta con cerca de 600 trabajadores, tiene más de 600.000 suscriptores, unas 150 millones de descargas y más de 100.000 suscriptores. Para Gómez la tecnología siempre ha sido su pasión y sostiene que es “muy feliz” en su trabajo actual, aunque remarca que lo que ha tenido es suerte porque solo estaba “en el sitio adecuado, en el lugar adecuado y con la gente adecuada”. Tras recibir este premio, asegura que seguirán con su “escucha activa” para saber qué necesitan sus usuarios y mejorar.

–Le han nombrado mejor CTO del año, ¿qué significado tiene este galardón para usted?

–El premio no es individual porque al final yo solo soy una persona que representa a un equipo y es primordial que ese equipo se sienta orgulloso por lo que está haciendo y con mi representación, está recibiendo un premio a su trabajo. Lo importante es que ellos sientan que se valore mucho lo que Freepik a nivel tecnológico hace. Me sorprendió mucho la nominación en su día porque no soy una persona mediática. Más allá de que tenga méritos o no soy una persona que tiene muchos contactos, Freepik es una empresa muy grande y mi madre tiene muchos followers en Twitter.

–¿Cuáles son sus principales funciones como CTO de la compañía?

–Lidero y gestiono un equipo de tecnología de unas 120 personas. Nos encargamos de toda la parte tecnológica que sustenta el producto Freepik y los productos que tiene Freepik Company desarrollados. Nos dedicamos desde la infraestructura al desarrollo de códigos, a la seguridad e incluso al soporte técnico tanto de los problemas que tienen nuestros usuarios en las plataformas, hasta los problemas que tienen nuestros empleados con sus equipos informáticos. Entonces es todo lo que huele a tecnológico, incluida la inteligencia artificial.

–La IA actualmente es uno de sus mayores retos, ¿cómo lo afrontan?

–La IA tiene mucha prensa y hay muchos puntos de vista acerca de lo que puede significar en diferentes sectores y concretamente en el nuestro se habla de todo lo que es inteligencia artificial generativa o generación de imágenes a través de la inteligencia artificial. Desde mi punto de vista y creo que es compartido dentro del mundo de Freepik, creemos que es una oportunidad y algo que hace que tengamos que adaptarnos a una nueva realidad. Estamos trabajando para sumarnos a esa ola y a esa corriente para hacer cosas muy buenas para nuestros usuarios.

–¿Y podría llegar a ser un competidor o un complemento para la empresa?

–Lo vemos como un complemento no como un competidor, al fin y al cabo como toda herramienta tiene que ser algo que te ayude en tu día a día a hacer mejor tu labor. En este caso la IA la vemos como esa herramienta que te va a ayudar muchísimo a la hora de desarrollar tu trabajo creativo y te va a acelerar mucho tu capacidad o velocidad de desarrollo de una nueva idea o similares.

–Freepik es uno de los principales productores de contenidos gráficos y las necesidades de sus usuarios cambian a diario, ¿cómo le dan respuesta?

–Siempre estamos en escucha activa. Somos un banco de recursos gráficos que ofrece unos 50 millones de recursos. Escuchamos qué tipo de contenido necesitan, qué tipo de formato quieren, si quieren más iconos o vídeos. Después están las funcionalidades, los formatos qué necesitan. Estamos en redes, recogemos el feedback de los usuarios y contactamos con ellos.

–Freepik crece mes a mes y hace poco incorporaron los vídeos, ¿de qué forma van a continuar creciendo?

–Vamos a escuchar lo que necesitan los usuarios. Al introducir vídeos, probablemente sea buena idea acompañarlos con audios. En el mundo de la IA iremos desarrollando todas aquellas utilidades que pueda necesitar una persona a la hora de crear algo.

–Aparte de la IA, ¿a qué otros retos tecnológicos se enfrentará Freepik?

–El principal reto es la IA, pero después están los clásicos dentro de una empresa tecnológica que son la seguridad, algo con lo que tenemos que lidiar siempre. Por otro lado, está el rendimiento de nuestras infraestructuras y después está la retención de talento.