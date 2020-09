Nueva campaña de control contra las distracciones al volante en Málaga

La distracción en la conducción es la primera causa de los accidentes de tráfico. En los ocho primeros meses de este año, en la provincia de Málaga, la distracción aparece como factor concurrente presente en 127 accidentes, un 33,6% del total, por lo que la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha hasta el próximo domingo, día 20, una nueva campaña de vigilancia y concienciación de los peligros que suponen las distracciones al volante.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófilo Ruiz Municio, quiere hacer un llamamiento a la prudencia y a la atención en la carretera “para que no pongamos en riesgo nuestras vidas ni las de otros conductores en décimas de segundos”. “La conducción requiere nuestra total atención durante todo nuestro viaje, por lo que no podemos relajarnos por nuestra experiencia o por el tiempo que dediquemos al vehículo”, ha subrayado Ruiz Municio, quien ha recordado que “el objetivo de estas campañas no es otro que salvar vidas”.

Entre enero y agosto de este año se han registrado en las carreteras de la provincia de Málaga 378 accidentes con víctimas, de los cuales 127, el 33,6%, se han producido por conducción distraída, frente al 28,68% de los 645 accidentes con víctimas registrados en el mismo período del año anterior.

De los 127 accidentes registrados por distracción en la conducción, 67, el 52,8%, han tenido lugar en una carretera convencional de calzada única, mientras que otros 43 (33,9%) se produjeron en autovías. El 13,3% restante se ha producido en autopista de peaje, autopista libre, carretera convencional de doble calzada, ramales de enlace, caminos vecinales, vías de servicio y vías para automóviles.

En cuanto a los tipos de accidentes, destacan los alcances, 27 (21,3%), las colisiones frontales, 16 (12,6%), las colisiones frontolaterales, 15 (11,8%) y los choques contra obstáculos o elementos de la vía, 14 (11%). Otros siniestros se debieron a colisiones laterales, vuelcos, salidas de vía, colisiones múltiples o salidas de la vía.

La intensificación de la vigilancia realizada por Tráfico en las vías interurbanas también se realiza en el ámbito urbano, ya que se invita a las policías municipales de numerosos ayuntamientos, a llevarlas a cabo en sus respectivos ámbitos de actuación y a las que la Dirección General de Tráfico agradece su aportación a la seguridad vial.

A la vigilancia que realizan los agentes de tráfico a pie de carretera desde hace meses, la DGT utiliza medios automatizados para controlar este tipo de infracción, como cámaras que están instaladas en las carreteras y en las que se puede constatar si el conductor hace uso del móvil.

Uno de los principales motivos que genera la distracción del conductor es la utilización del teléfono móvil durante la conducción. Su uso multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un accidente y el riesgo es equiparable a la conducción con exceso de alcohol.

El Proyecto ESRA (Encuesta europea sobre las actitudes de seguridad de los usuarios de la carretera) realizada en 2015 destaca que la mayoría de los encuestados son conscientes de que hablar por teléfono mientras se conduce tiene efectos negativos en la conducción y que eso aumenta el riesgo de sufrir un accidente. Pese a esa alta percepción de riesgo, un gran porcentaje de conductores declara que utiliza el teléfono móvil mientras conduce, tal y como se recoge en el gráfico. Estos porcentajes son particularmente altos entre los conductores hasta los 34 años.