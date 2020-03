Coronavirus en Málaga: Caos en el aeropuerto

El estado de alarma decretado por el Gobierno de España por la creciente crisis del coronavirus ha propiciado que miles de turistas que estaban en Málaga hayan acelerado su salida de la provincia. El aeropuerto, desde la última hora de la noche del sábado hasta bien entrado el domingo, ha sido un hervidero de gente y se ha vivido alguna escena de tensión.

Un operario del aeropuerto aseguraba a Málaga Hoy que las instalaciones estaban atestadas y que tenían verdaderos problemas para moverse, sin respetar la distancia de seguridad, para movilizar a personas de movilidad reducida. "Empujamos sillas, llevamos buggies con gente sentada en todas las plazas, por iniciativa propia no llevamos copiloto, levantamos a gente... Hemos estado un turno de seis horas con una mascarilla que traía de casa y mis guantes, no nos han dado ni unas ni otras, gran parte de la plantilla que ha trabajado lo hizo sin medios o medidas", explicaba este trabajador, que relataba la experiencia "cruzar pasillos con cientos de personas que no guardan la distancia. Para desempeñar nuestro trabajo tampoco podemos respetarla. Lo cual implica que haya habido más de un caso tenso".

El gobierno no ha decretado el cierre de fronteras, pero ya hay compañías que han anunciado que van a dejar de volar con territorio nacional, caso de Easyjet. "España es la última autoridad para imponer restricciones de vuelo. Haremos el calendario completo de vuelos del 15 y el 16 de marzo para ayudar a la gente a llegar a casa, pero desgraciadamente necesitaremos cancelar vuelos desde el día 17 hacia adelante", decía la compañía en una nota.

Spain is the latest authority to impose flight restrictions. We're flying a full Spanish schedule on 15th & 16th March to help get people home but unfortunately will need to cancel flights from 17th onwards.