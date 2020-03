En su comparecencia extraordinaria tras convocar el gabinete de crisis de la Administración regional por primera vez en la historia, Juanma Moreno se volvió a referir a la posibilidad de confinar municipios en la Costa del Sol, al estilo de lo que ha sucedido en otras regiones como Murcia, por la afluencia de ciudadanos procedentes de otras comunidades.

Después de anunciar el paquete de medidas tomadas, que incluye que desde el lunes se cierren todos los establecimientos que no sean de primera necesidad y que permitirá a los quioscos seguir abiertos, a la pregunta concreta de si sabía qué municipios de la Costa del Sol iban a ser confinados, Moreno aseguró que "lo vamos a estudiar mañana [por este domingo]. Estamos en permanente reunión. El gabinete de crisis está en permanente conctacto. Trabajamos todos los días en un grupo muy reducido. En ese objetivo vamos a marcar qué municipios tenemos razones para confinar".

Recalcó Moreno que "es importante que sepan muchos visitantes qué es lo más razonable. No estamos de turismo, son medidas absolutamente necesarias y de causa mayor. Estos ciudadanos se pueden quedar confinados en estas ciudades, que extremen cuidados. No habrá restaurantes ni playas abiertas, no habrá cotidianidad", después de decir que el coronavirus "aún no ha mostrado su verdadera cara en Andalucía".