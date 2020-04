–Usted es uno de los miles de malagueños que se ha visto afectado por el coronavirus. ¿Cómo ha sido su experiencia?

–Sales muy machacado. Salí del hospital diciendo que me iba a poner a hacer gimnasia, y qué va.

–¿Cuánto tiempo estuvo ingresado?

–En mi casa empezamos a tener todos síntomas como de un resfriado. Dolor de garganta, muscular. Me quedé en casa como ocho días. Al octavo día, yo empecé con una fiebre muy alta, con una tos cada vez más fuerte, de esas que ya no te queda aire para toser. Al final me fui al hospital. Me hicieron las pruebas y me dijeron que me tenía que quedar. Y a partir de ahí 21 días, que se dice pronto. El virus una vez que te pasa al pulmón puede degenerar en una neumonía y eso ya es grave. En mi caso fue los dos pulmones y te tienen que tratar inmediatamente con antibióticos, con antivirales, con oxígeno…

–Nada que ver con la idea inicial de que era menos de lo que es.

–Eso es lo que nos ha engañado a todos. Cuando a nivel oficial se está difundiendo que es como una gripe casi inconscientemente tiendes a no darle demasiada importancia. Solamente cuando ves que en muchos casos es una enfermedad que puede generar una neumonía grave e incluso la muerte es cuando nos preocupamos. Pero al principio hemos sido todos engañados, literalmente; se nos ha dicho durante meses, desde que apareció en China, que era una gripecilla. Inconscientemente le hemos dado poca importancia. Uno no se hace a la idea. Cuando empiezas con una especie de gripe y acabas en un hospital con oxígeno…

–¿Sin contacto?

–Aislado por completo. Es verdad que hoy todos los medios que tenemos ayudan mucho.

–¿Siempre pensó que lo iba a superar?

–Es verdad que el primer día que estuve ingresado estuve bastante mal, porque la fiebre no remitía. Pero tanto el médico como las enfermeras me inspiraron bastante confianza. Lo que no pensé que iba a ser tan largo. Pero sí que el tratamiento iba a dar resultado.

–¿En qué situación se ha encontrado el puerto?

–Fuimos el primer puerto de España en aplicar el protocolo, hicimos acopio de mascarillas para que la actividad no se viese resentida. Tras el estado de alarma hay actividades muy resentidas, como el tráfico de cruceros y de pasajeros, pero otras no tanto. El tema de contenedores tuvo un parón en febrero porque en China las fábricas estaban cerradas por el coronavirus, y no llegaban barcos. Pero en marzo se ha recuperado. La variación es que los mercados que están cerrados son los europeos y las compañías logísticas buscan depositar los contenedores hasta que la situación permita dar salida a la mercancía. Lo que se ha visto más afectado es el tráfico de pasajeros y la importación de vehículos, que se ha parado por completo.

"Incluso en los escenarios más negativos la cuenta de resultados de este ejercicio será equilibrada o con una pérdida relativamente pequeña"

–¿En qué escenarios trabajan dada la incertidumbre actual?

–En distintos porque las repercusiones económicas son importantes. Pensemos en el tráfico de cruceros, que supuso el 25% de los ingresos el año pasado. Ya hemos perdido la temporada de primavera, que es de las más importantes;queda otoño. ¿Se habrá recuperado para ese momento? Hay que pensar que para que los cruceros pongan en marcha las líneas dependen de que se abran los puertos españoles, lo que podría ocurrir para verano, pero también los de Italia, los de Francia, Malta… No sabemos qué va a pasar. Trabajamos con la idea de que a partir de agosto haya cierta normalización o que no se recupere ya hasta 2021. Y en el caso de los pasajeros lo más fuerte es la operación paso del estrecho. Está claro que una operación como la del año pasado no va a haber. Pero no sabemos si va a haber una mini operación o no.

–¿La salud económica del puerto permite sobrellevar un escenario pesimista como el que apunta?

–Va a tener gran repercusión pero hoy por hoy el puerto está en condiciones de seguir con su actividad con cierta normalidad. Incluso en los escenarios más negativos la cuenta de resultados de este ejercicio será equilibrada o con una pérdida relativamente pequeña.

–¿Qué medidas han adoptado pensando en las empresas?

–Hemos activado el pago inmediato a proveedores y la devolución de avales y garantías para facilitar liquidez a las empresas. A esto se suma el real decreto del Gobierno con una serie de ayudas a concesionarios afectados, con reducciones de tasa. Ahora estamos haciendo un análisis de cada uno de los concesionarios para determinar cuáles están afectados y las medidas compensatorios que se pueden adoptar. Es un procedimiento complejo, porque las tiene que proponer la Autoridad Portuaria, ser aprobadas por el consejo de administración, remitidas a Puertos del Estado e incluidas en un nuevo real decreto.

–Lo ocurrido toca de lleno a los proyectos estratégicos que tenían para el arranque del ejercicio…

–Ha afectado a los plazos no al fondo de la cuestión. Mantenemos el plan de inversiones invariable y el plan de empresa con la torre, Muelle Heredia, San Andrés. Todo sigue en la agenda. El puerto puede tener un papel importantísimo como uno de los dinamizadores de la economía local manteniendo estos planes de inversión.

"El puerto puede tener un papel importantísimo como uno de los dinamizadores de la economía local manteniendo estos planes de inversión"

–Una de las operaciones que quería impulsar este primer trimestre era la marina de San Andrés.

–Claro. Nuestra intención era haber licitado este concurso ahora, pero tendremos que esperar seguramente a después del verano.

–Uno de los asuntos que quedó sobre la mesa era la modificación urbanística del hotel. Hubo observaciones por parte de la Gerencia de Urbanismo. ¿Han contestado?

–Se está trabajando en eso. Hay algunas que son bastante complejas de resolver y probablemente tengamos que llevar a cabo alguna contratación técnica.

–También pedía una justificación del proyecto…

–Honestamente, que nos pidan una justificación de si puede ir allí o en otro lado... No entiendo que nos tengan que preguntar eso dentro de este expediente. Pero contestaremos.