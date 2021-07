Cassá bloquea el proyecto de oficinas previsto en la esquina de oro del puerto de Málaga

El proyecto de oficinas para la esquina de oro del puerto de Málaga ha recibido un nuevo revés. El pasado mes de junio quedó bloqueado después de que Juan Cassá llegara, a la Comisión de Ordenación del Territorio, una vez producida la votación, quedando el equipo de Gobierno en minoría frente a la oposición. En el caso de la comisión de celebrada este lunes, el voto del edil no adscrito ha sido directamente negativo, en consonancia con el Partido Socialista y Adelante Málaga.

El presidente de la comisión y concejal responsable de área en cuestión, Raúl López, explicó que el mes pasado "también se perdió la votación" al faltar algunos miembros al pleno: "En esta ocasión estábamos todos y una de las personas que habitualmente vota a favor del equipo de gobierno, ha votado en contra. No lo esperábamos porque no había manifestado en ningún momento que hubiera un problema con este punto".

También se refiere al papel que ha jugado la oposición y considera que "es una pena" que PSOE y Adelante Málaga estén en contra de hacer oficinas en este espacio: "Si algo oímos de los empresarios es que Málaga necesita oficinas en el Centro porque es donde quieren estar las empresas potentes". Añade, además, que los usos de la esquina de oro están ya estipulados en el Plan Especial del Puerto en el que se distribuyeron sus funciones: "En mi opinión, era buena idea poner oficinas antes que un centro de ocio porque complementan toda la zona. Se da respuesta a una demanda que la gente necesita", resalta López.

Sin embargo, la actuación de Juan Cassá va más allá de lo ocurrido el mes pasado y su negativa a las oficinas de la esquina de oro. El edil no adscrito también cambió el sentido de su voto (en este caso a la abstención) en otros tres puntos del orden del día, siendo necesario el voto de calidad de Raúl López como presidente de dicha comisión. Desde la oposición aseguran que no saben qué ha podido ocurrir para que Cassá "votara hasta en cuatro ocasiones de manera distinta al equipo de Gobierno": "Eso solo lo sabe él. Lo que sí sabemos es que el Ayuntamiento de Málaga está sumido en la inestabilidad por falta de mayoría de Paco de la Torre. Esto provoca una inseguridad jurídica para los promotores", declara Daniel Pérez.

Considera, además, que a día de hoy, la situación de Juan Cassá "pone de manifiesto la falta de gobierno": "Ha roto la disciplina de voto en un tema de gestión urbanística. Está claro que el Ayuntamiento, en estos momentos, se encuentra en situación de inestabilidad".

¿Qué ocurre a partir de ahora? Raúl Pérez cree que "no deben" rechazar la oportunidad de sacar adelante esta iniciativa: "Vamos a buscar opciones. Queremos que sectores de la ciudad también indiquen si estamos en lo acertado o no. Creo que deberíamos convencer de que este proyecto es el especial para la ciudad. De hecho, cuando se aprobó el Plan Especial del Puerto en 2010, con esos usos, el Partido Socialista votó a favor. Votan en contra ahora por una cuestión estrictamente política para que la ciudad no avance. No lo hacen porque estén convencidos de que hay otra alternativa, porque no la hay".

Daniel Pérez considera que desde la oposición han mantenido en todo momento la misma postura que en la Comisión de Ordenación del Territorio del mes pasado, que el Pleno, y que en la Comisión de este lunes. "Es un proyecto que ha elaborado el equipo de Gobierno, que no ha contado con la oposición en ningún momento, ni para explicar el trasfondo, ni el desarrollo, ni la exposición del promotor", subraya.