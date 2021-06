Aprobación definitiva para que la 'esquina de oro' del puerto de Málaga albergue oficinas

La bautizada como esquina de oro del puerto de Málaga será destinada finalmente a oficinas. Ni supermercado, ni tienda de libros, ni gimnasio, ni mercado gourmet. Oficinas. Así ocurrirá en apenas unas semanas cuando el Pleno del Ayuntamiento apruebe de manera definitiva una nueva modificación del plan especial portuario, indispensable para autorizar el uso pretendido por los concesionarios del sector.

Comisión de Ordenación del Territorio ratifique este cambio de uso. Un paso casi definitivo que tendrá lugar casi quince meses después de que este procedimiento fuese aprobado inicialmente por la El siguiente paso en la larga travesía en la que se encuentra instalada esta operación tendrá lugar este lunes, cuando laratifique este cambio de uso. Un paso casi definitivo que tendrá lugar casi quince meses después de que este procedimiento fuese aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno Local

En este intervalo de tiempo, el expediente ha sido sometido y validado, entre otros organismos, por Puertos del Estado (informe de 4 de noviembre de 2020) y la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, el 29 de diciembre de 2020. En su pronunciamiento, no obstante, el ente autonómico advertía de la necesidad de que el órgano competente en materia ambiental se pronunciase sobre si había o no que someter el expediente al trámite de evaluación ambiental estratégica.

Un interrogante que queda despejado finalmente ante las apreciaciones realizadas por el Servicio de Planificación Territorial y Urbanística, indicando que la modificación propuesta no altera el uso previsto en el suelo. Ante esta información, Fomento emitió un nuevo informe el 4 de mayo pasado en el que concluyó que la operación no tenía que someterse a evaluación ambiental estratégica y que no resultaría preceptiva la obtención de dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.