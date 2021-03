Cazadores: "No somos los malos de la película"

Hace unos días se conoció la detención de dos personas por, presuntamente, haber ahorcado a un perro en Almogía alegando que “no servía para la caza”. Un testigo los vio cuando estaban colgando al animal en la rama de un olivo y llamó a la Guardia Civil. Los dos individuos abandonaron el lugar rápidamente, tras sentirse observados y ser recriminados por su conducta. Al día siguiente los agentes del Seprona localizaron el cadáver del perro, un podenco de año y medio, arrojado por un precipicio de difícil acceso. Pertenecía a un vecino de Villanueva de la Concepción que la tarde antes había sido detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. Poco después se detuvo al otro hombre, de Almogía.

La noticia indignó a muchos, no solo a los animalistas, sino también a colectivos de cazadores que se quejan de “la mala prensa” que reciben. “Los cazadores no hacemos esas cosas. Se les llama cazadores cuando esa denominación es errónea, se les puede llamar furtivos o infractores o simplemente malas personas, pero no cazadores”, defiende Víctor Villalobos, responsable Regional de Andalucía del sindicato de los Guardas Rurales (Caza/Pesca ) FTSP-USO. “No somos los malos de la película”, insiste.

Como guarda rural de caza en un coto de Churriana, en Málaga capital, reivindica lo que, en sus palabras, es “la verdad de la caza”. “Ni los malos son tan malos, ni los buenos son tan buenos”, dice y sostiene que hechos como los de Almogía no representan la realidad del mundo de la caza.

“Nosotros mismos tachamos esas conductas”, asegura Villalobos, explicando que “nos perjudican a los cazadores cuando somos los que más amamos la naturaleza”. “Hace 20 años la gente tenía otra mentalidad, pero hoy por hoy el 99% de los cazadores si se enteran de algo así son los primeros que condenan esos actos”, manifiesta, recordando que La Federación Andaluza de Caza ya los condena.

Asimismo, reivindica el papel de los cazadores y los guardas rurales de los cotos que, según afirma, hacen limpieza “altruista” de vertidos contaminantes y de escombros, además de “denunciar y evitar la caza furtiva así como cualquier acto que infrinja la legislación medioambiental y cause un daño o riesgo importante para el medio ambiente o la salud humana”. Para estas tareas solicita apoyo de las administraciones. Por último, apunta que la caza genera en España 6.475 millones de euros y emplea a más de 187.000 personas.