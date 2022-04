Celia Villolobos: "Que todos los restaurantes de mi barrio estén en manos de chinos me tiene mosqueada"

Celia Villalobos ha vuelto a generar polémica por unas declaraciones en el programa Todo es mentira, de Cuatro. La ex alcaldesa y ex ministra de Sanidad malagueña se ha enfangado al ser preguntada por el presentador, Risto Mejide sobre las políticas sanitarias por el Covid en Shanghái, capital económica de China. "Tú ya sabes que es que yo los chinos, muy regular", le ha respondido a Risto Mejide después de sospechar que las medidas de confinamiento se producen en realidad para tapar una posible sublevación por temas políticos. Ante esta salida de tono, el presentador le ha respondido: "Por eso te pregunto", tras lo que Villalobos se ha reafirmado, "yo lo de los chinos lo llevo muy regular, que todos los restaurantes de mi barrio estén en manos de chinos me tiene mosqueada".

El humorista Antonio Castelo le ha reprochado el comentario, "pero bueno, Celia"; lo que no ha importado a la ex ministra. "Porque la tortilla de patatas de ellos no es la tortilla que a mí me gusta", ha continuado. Risto intentaba calmar los ánimos, "es la globalización", a lo que Villalobos ha respondido: "La tortilla de patatas es la tortilla de patatas, y sin cebolla". A esto el presentador le preguntaba si no la puede preparar un chino, asegurando Villalobos que no la saben preparar.

El también ex ministro, pero de corte socialista, José Luis Ábalos se mostraba algo desorientado: "Me he perdido", decía entre risas de los colaboradores, al no querer entrar a valorar las palabras de la malagueña.

Cabe recordar que la ex alcaldesa de Málaga cayó eliminada del reallity MasterChef con un plato típicamente chino, unos hakaos que se le quebraron al trabajar la masa. Pese a que comenzó con destreza la preparación de la misma, no consiguió que el resultado final fuese uniforme y se despidió del programa.