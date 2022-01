Celia Villalobos se burla del físico de Pablo Iglesias y arremete contra su familia

La ex ministra de Sanidad Celia Villalobos (Málaga, 1949) ha vuelto a encender las redes sociales, esta vez cargando con dureza contra el que fuera secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. La malagueña ha aprovechado su estrado junto al periodista Risto Mejide en el programa vespertino Todo es mentira, del que es habitual colaboradora, para atacar con sorna al ex líder ‘morado’, de cuyo físico se ha burlado. Y en el mismo tono, ha arremetido también contra su familia, haciendo incluso alusión a sus hijos, con un discurso que se le ha vuelto en contra.

La que en 1995 se erigió como alcaldesa de Málaga y que en 2019 decidió retirarse de la política con una dilatada trayectoria que atesoraba luces y sombras, respondía así a las acusaciones del ex vicepresidente segundo, muy activo en los últimos debates pese a estar apartado de la vida política desde que abandonó Unidas Podemos: “Hay algunos a los que les encantaría que yo estuviera callado y no dijera mi opinión. Eso no es posible. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a decir su opinión”, afirmó Iglesias, que a renglón seguido instaba tanto a Villalobos como a otros ‘populares’ a guardar silencio: “Deberían estar callados Aznar, Felipe González, Bono, Margallo, Celia Villalobos, Miguel Sebastián… Digamos ex presidentes, ex vicepresidentes o ex ministros del PSOE y del PP”.

La ex ministra, al escuchar las declaraciones, no tardó en tomar la palabra, dirigiéndose directamente a cámara. “Mírame de frente, Pablo”, introdujo antes de comenzar su perorata: “Estás mucho más guapo, hijo. Estás mucho más guapo desde que estás en tu casita”, aseveró.

Pero Villalobos siguió tensando el ambiente con un mensaje con el que se ha ganado, de nuevo, una lluvia de críticas tras mencionar a los hijos del ex dirigente político y también cuestionar, en lo personal, a la ministra de Igualdad, Irene Montero. “¿Y los niños? ¿Están bien los niños? Oye, que si te hace falta voy a tu casa a echarte una mano para cuidártelos, porque tu mujer te hace muy poquito caso”, recalcó, al tiempo que remataba con otro comentario ofensivo hacia Iglesias, clavando la puntilla sobre su aspecto físico: “Por cierto, los dientes te los has arreglado, ¿no? Porque estás guapísimo...”.

El polémico mensaje de la ex ministra malagueña a Iglesias ha corrido como la pólvora y han sido muchos los internautas que no han titubeado al mostrar su indignación contra las declaraciones. Uno de los dirigentes políticos primeros en pronunciarse fue el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que calificó a la que fuera ministra de Sanidad como “probablemente, la peor persona” a la que ha conocido en los seis años que lleva en el cargo.

Rufián: "Es la peor persona"

Es probablemente la peor persona que he conocido en 6 años en el Congreso. La peor. Y aquí simplemente lo demuestra. pic.twitter.com/UZMZ6JNapj — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 25, 2022

Pablo Iglesias: "Esta señora solo puede dar lástima"

El propio Pablo Iglesias, que hace apenas un año abandonó la política tras ser vicepresidente del Gobierno y de presentarse a las elecciones a la Comunidad de Madrid, también reaccionó contra el mensaje que le dedicó Villalobos, a quien calificó de una “señora que solo puede dar lástima”, y tildó de “preocupante y repugnante el tipo de televisión y el tipo de periodismo que fabrica estos espectáculos”.

Esta señora solo puede dar lástima. Lo que es preocupante y repugnante es el tipo de televisión y el tipo de periodismo que fabrica estos espectáculos. No mires solo al juguete roto de cada día; la degradación es responsabilidad de los que hacen la escaleta y conducen el programa https://t.co/WWHc5Y6aD2 — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 25, 2022

La ex ministra malagueña, ese verso suelto del Partido Popular en asuntos vinculados al feminismo, con su no beligerancia contra el aborto, y los derechos sociales, con su defensa del matrimonio homosexual, siempre ha estado al filo de lo polémica. Muestra de ello son los episodios como el que protagonizó cuando era ministra de Sanidad, cuando en plena crisis por la enfermedad de las vacas locas recomendó a “las amas de casa” no utilizar huesos de vacuno para hacer el “caldo”. Otro de los momentos más sonados sucedió cuando empleó el término “tontitos” para referirse a las personas con discapacidad; o cuando fue cazada jugando al Candy Crush en mitad de una sesión parlamentaria, así como, el más viralizado: los gritos a su chófer Manolo por su tardanza al recogerla a las puertas del Congreso.