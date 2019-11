Cerca de 70.000 mayores de 65 años viven solos en la provincia de Málaga

El nivel educativo actúa como un factor de protección ante la vulnerabilidad de este colectivo. La franja más protegida es la que tiene estudios secundarios o superiores. Un grupo que supone apenas el 30% del total. El 40% no cuenta con estudios y el 30% restante únicamente tiene formación básica. Un estudio municipal de 2017 ya alertaba de que las personas que no tienen estudios “son las que se encuentran en una situación de mayor fragilidad, tanto física como social y económica”.

Además, López Trigo recalca que se debería hablar sobre las personas que viven acompañadas, pero se sienten solas : “Por ejemplo, cuando una familia ningunea a una persona únicamente por el hecho de ser mayor”. En las residencias, dijo, se habla del periodo de adaptación, pero no de si esa persona en un momento dado se siente sola, ve que no encaja o que se aísla. Y esto, “sería interesante que se estudiara”.

La situación es generalizada en el mundo occidental. La primera ministra de Reino Unido en 2018, Teresa May, fue más allá, creando una secretaría de Estado para luchar contra la soledad de los mayores. El asunto no es baladí porque la tendencia va en aumento y las consecuencias son graves. De los 572.267 habitantes de la ciudad de Málaga, el 17% tienen 65 años o más. Y de estos, la cuarta parte viven solos .

El 7,6% está en riesgo de pobreza extrema

Más de la mitad de las personas que viven solas “subsisten” con menos de 800 euros mensuales, según datos de 2018. Pero es más, de esa población, el 7,6% se encuentra en una situación de pobreza severa al tener que salir adelante con 304 euros al mes. Además, hay personas que, pese a sus bajos ingresos, suelen ayudar a la familia. Los mayores que están en situación de pobreza extrema suelen ser aquellas que no han cotizado y por lo tanto tienen pensiones no contributivas. A la soledad y a los bajos ingresos se suman a veces –sobre todo en el caso de los hombres– la adicción al alcohol. Afortunadamente, los mayores que viven solos suelen ser propietarios de sus viviendas. No obstante, en ciertos casos esta condición de propietarios les genera más preocupaciones, ya que tratan de ayudar a sus familiares y, en ocasiones, llegan a avalar a sus hijos por no tener una nómina fija.