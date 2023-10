Un hueco de 23 centímetros entre Cercanías y andén: el PP pide soluciones a la falta de accesibilidad en Plaza Mayor

En concreto, los populares proponen que el Ayuntamiento inste a Adif a realizar las actuaciones necesarias en la parada del tren de Cercanías de Plaza Mayor para garantizar la plena accesibilidad en la bajada y subida de pasajeros, así como en la máquina dispensadora de billetes. Propuesta que, a todas luces, saldrá adelante una vez el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en el Pleno.

También instan a Adif a realizar una auditoría de la accesibilidad en las paradas del tren de Cercanías de Málaga para detectar todos los puntos negros que impiden el uso de este servicio público en condiciones de normalidad a personas con discapacidad.

Por otro lado, piden a Renfe destinar el vagón adaptado del tren de cercanías únicamente para personas con discapacidad y no a patinetes y bicicletas, "ya que el sistema establecido en la actualidad no ofrece suficientes garantías en lo que respecta a la ocupación y acceso del mismo por este colectivo".

Por último, en la moción también proponen instar a Renfe a garantizar la prestación del servicio público en el tren de Cercanías, de modo que se asegure el cumplimiento de frecuencia y horarios de la línea C-1 que conecta Málaga con Fuengirola.

Así lo han señalado la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Málaga, Elisa Pérez de Siles, y el concejal popular Francisco Cantos durante la presentación de la moción, al tiempo que han recordado que "no hay prácticamente en los últimos meses, años, podríamos decir incluso, pleno municipal en el que no nos veamos obligados a hablar de Renfe y de Adif y de la deficiente gestión del servicio público que prestan a los malagueños".

De igual modo, han advertido de las "carencias en materia de accesibilidad" de varias estaciones de tren de cercanías de la línea C-1 que conecta Málaga y Fuengirola en la ciudad (Guadalhorce, Victoria Kent y Aeropuerto, entre otras) y han incidido en la parada de Plaza Mayor.

Al respecto, han explicado que como le han manifestado desde la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible y han comprobado "esta parada no es accesible" y "la máquina para comprar billetes en la parada de Plaza Mayor no está adaptada"; a lo que se suma, han manifestado, "el hecho de que el vagón adaptado del tren de Cercanías no ofrece las condiciones necesarias para garantizar su uso por parte de personas con discapacidad".

En concreto, han detallado que ese vagón comparte uso –señalizado en las puertas del propio vagón con el consiguiente pictograma– con las bicicletas y patinetes eléctricos. "En las horas punta, la aglomeración de bicicletas y patinetes que conviven en el mismo vagón junto a carritos de bebé y personas con movilidad reducida imposibilita el movimiento de estas personas en dicho espacio y llega incluso a dificultar que puedan entrar y salir", por lo que piden habilitar un vagón diferente al adaptado, para bicicletas y monopatines.

Por otro lado, han reiterado la "más que mejorable gestión tanto de Adif como de Renfe", aludiendo, entre otros, a que el tren de Cercanías "fue el único medio de transporte que no amplió su horario con motivo de la Feria de Agosto".