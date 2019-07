Ciudadanos premia con puestos en la Diputación a Juan Cassá y al ex alcalde de Mijas

Ciudadanos completa el círculo. Tras cerrar los acuerdos de gobierno de coalición con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación provincial, la formación naranja comunicó ayer el nombre de sus dos representantes en la institución supramunicipal: Juan Cassá, ex portavoz en la Casona del Parque, y Juan Carlos Maldonado, ex alcalde de Mijas. Dos ex que, en el nuevo escenario político de alianza en el Ejecutivo provincial, además de un sillón en el Pleno también dispondrán de área de gobierno.

Queda por detallar quién se encargará de qué y quién asumirá la Vicepresidencia Primera que queda reservada para Cs. El acuerdo de gobierno rubricado el pasado lunes garantiza la Presidencia al popular Francisco Salado para los próximos cuatro años así como la mayor parte de la estructura ejecutiva. A pesar de ello, el partido naranja logra Empleo, Desarrollo Económico y Productivo (que incluye Sabor a Málaga o Málaga de moda), Educación (incorporando la Uned), Deportes y Juventud.

Por medio de un breve comunicado, la formación presidida por Albert Rivera anunció que presentará hoy su propuesta ante las juntas electorales de zona para la designación de los dos diputados que le corresponden conforme a los resultados logrados en las urnas en las elecciones municipales del pasado 26 de mayo. En el mismo escrito se confirma que será después del Pleno de constitución de la Diputación, a celebrar el 17 de julio próximo, cuando se conocerán las responsabilidades de los dos elegidos.

La inclusión de Cassá se daba por segura desde hace semanas después de que fuese relegado de manera clara en las conversaciones con el PP para cerrar el acuerdo de gobierno ya vigente en el Ayuntamiento de Málaga. A esto se sumó la designación de la otra concejala electa, Noelia Losada, como nueva portavoz en el Ayuntamiento, y que quedase fuera del reparto de responsabilidades ejecutivas en la nueva estructura. A pesar de sus aparentes diferencias con la organización, validó la reelección de De la Torre como alcalde de la capital. Ahora, la formación lejos de penalizar a Cassá por su derrota en las municipales, donde perdió uno de los tres concejales que tenía el partido el pasado mandato, lo premia con un puesto en la Diputación.