El líder regional de Ciudadanos habla de “acuerdo inminente” con el PP en el Ayuntamiento de Málaga

El presidente de Ciudadanos Andalucía, Juan Marín, anuncia "un acuerdo inminente" con el Partido Popular en Málaga capital. El dirigente naranja, que ha eludido este viernes fijar una hora concreta para que se produzca la rúbrica del citado pacto de gobierno entre las dos formaciones, sí ha señalado que lo que está pendiente de resolver son "flecos" que considera "no van a tener influencia a la hora de llegar a un acuerdo".

"Creemos que se va a conformar un gobierno municipal que responda a lo que los malagueños quisieron en las elecciones y estoy convencido de que habrá un acuerdo que se va a anunciar de una forma inmediata", ha informado a los medios de comunicación.

A diferencia de lo que puede estar ocurriendo en otros municipios, donde apunta que es posible que las conversaciones lleguen hasta momentos antes del Pleno de investidura, que tiene lugar mañana, Marín ha indicado que en la capital de la Costa del Sol "no va a ser así". Sea como fuere, el acercamiento va contrarreloj.

Preguntado por la presencia del concejal en funciones de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, en las filas del PP, a pesar de estar investigado judicialmente por el caso Villas del Arenal, el máximo dirigente de Cs en la región ha dado a entender que se exigirá la adopción de medidas contra este edil en el momento en que exista una imputación formal. Un extremo al que, de acuerdo con la interpretación, no parece haberse llegado aún. Los expresado por Marín contrasta con lo mantenido por su portavoz en la Casona del Parque y candidato a la Alcaldía, Juan Cassá, quien llegó a justificar la ruptura del pacto de investidura con De la Torre en su negativa a destituir a Pomares.

"Cuando haya un imputado por corrupción política le pediremos al partido que lo expulse y si hay uno tendrá que marcharse; mientras no lo esté no le vamos a pedir que se marche", ha aclarado, validando la tesis manejada por el alcalde de que ese momento ocurrirá, en todo caso, cuando se abra juicio oral. A este matiz, Marín ha añadido la precisión de “meter la mano y no la pata, porque se puede meter la pata".

Las afirmaciones de Marín contrastan con el silencio del alcalde, Francisco de la Torre. Tras asistir a un desayuno informativo del consejero de Salud, Jesús Aguirre, el regidor en funciones ha eludido ofrecer detalles sobre el estado de las conversaciones y sobre la cercanía o no del pacto.

Las dudas en torno a lo que finalmente pueda ocurrir en la Casona del Parque, a menos de 12 horas del Pleno de constitución de la nueva Corporación municipal, se alimentan aún más después de que el presidente del PP provincial y consejero de la Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, se ausentase esta mañana del desayuno del consejero. Todo apunta que para participar activamente en las conversaciones que el PP mantiene abiertas para garantizar la designación de De la Torre. Y todo ello sin saber con certeza cuál será la posición final del portavoz en funciones de Cs, Juan Cassá.