Ciudadanos comunica al alcalde de Málaga su rechazo a que Juan Cassá entre en el equipo de gobierno

La idea del alcalde alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de integrar a Juan Cassá en el equipo de gobierno en su nueva condición de concejal no adscrito se topa, de inicio, con el rechazo del que hasta hace algunas semanas fue su partido, Ciudadanos. La portavoz naranja en la Casona del Parque, Noelia Losada, quien es además delegada de Cultura, le expresó ayer por teléfono al mandatario local la negativa a esta posibilidad, que el regidor puso sobre la mesa a finales de la semana pasada. Lo que queda por dilucidar es hasta dónde estará dispuesto a llegar De la Torre en el camino ya iniciado y si ello puede o no quebrar el clima actual de los socios de gobierno.

De acuerdo con la información aportada a este periódico por fuentes del grupo municipal de Cs en el Consistorio, la posición de partida es clara. "No vemos bien que Juan entre en el equipo de gobierno; creemos que el pacto funciona, somos unos socios serios", han explicado las fuentes, que han sido contundentes al insistir en que lo que tendría que hacer el que fuera portavoz de Ciudadanos es "dejar el acta de concejal".

Dado que es un movimiento que por el momento se descarta y que la posición actual del Ejecutivo local es de debilidad, con 15 concejales (14 el PP más uno de Cs), frente a los 16 que suma ahora la oposición (12 el PSOE, tres Adelante y Cassá como no adscrito), Ciudadanos sí ve factible que se alcancen "acuerdos puntuales para proyectos concretos, para presupuestos, con Juan, con el PSOE o Adelante, pero no vemos con buenos ojos que entre”.

Según las fuentes, el primer paso por parte de la formación naranja se dio en la tarde de ayer, cuando Losada transmitió el mensaje a De la Torre en una conversación telefónica. "El siguiente se verá en la reunión de la comisión encargada de analizar el pacto", han apuntado. Al tiempo, desde Cs se subraya que si bien es "clave" garantizar la estabilidad de la ciudad en un momento como el actual, "no aporta nada" hacerlo con el apoyo de una persona que "ha faltado a su firma, a su palabra varias veces, que no entrega el acta y que no es fiable".