El Hospital Clínico de Málaga hace 1.600 pruebas PCR de Covid al día

El servicio de Microbiología del Hospital Clínico de Málaga realiza unas 1.600 pruebas PCR de media al día para confirmar o descartar el diagnóstico de Covid. El centro sanitario ha precisado que mantiene activos los circuitos diferenciados para garantizar la atención a las necesidades de pacientes afectados Covid en el servicio de Urgencias, Cuidados Intensivos y Hospitalización.

Los enfermos que acuden al centro por patologías no respiratorias son atendidos con normalidad en circuitos separados según las directrices de la Consejería de Salud y Familias. El complejo sanitario tiene activado desde el inicio de la pandemia el plan de contingencia dinámico que le permite adaptarse a las necesidades asistenciales de cada momento en las distintas áreas.

El servicio de Urgencias -que cuenta con dos puntos de atención, el Hospital Clínico y el Hospital Valle del Guadalhorce- está atendiendo en las últimas semanas a más de 250 pacientes con sintomatología compatible con SarsCov2. Este plan de contingencia dinámico permite adaptar las necesidades de camas disponibles en Cuidados Intensivos, donde se habilitan módulos independientes para garantizar la seguridad tanto de los enfermos Covid como No Covid.

Además, el hospital cuenta actualmente con varias plantas de hospitalización con disponibilidad de camas para para hacer frente a las necesidades asistenciales de ingreso que se puedan requerir en los próximos días. Para cubrir las necesidades de cirugía que puedan presentarse para la atención a pacientes positivos confirmados con la enfermedad, el centro ha habilitado un quirófano para este tipo de actividad en el Clínico, a fin de garantizar la seguridad y aislamiento que requieren estos pacientes. El hospital está manteniendo al actividad quirúrgica programada, tanto para pacientes Covid como No Covid, siguiendo los criterios de la dirección médica en coordinación con el servicio de Medicina Preventiva.

Por otro lado, se están llevando a cabo traslados para pacientes No Covid con necesidades de ingreso en algunas especialidades como Medicina Interna al Hospital Valle del Guadalhorce- centro perteneciente al complejo Virgen de la Victoria- para garantizar las condiciones de seguridad y de recuperación de este tipo de enfermos frágiles.

Asimismo, el Servicio de Microbiología destaca en su actividad para la realización de las pruebas PCR, con un total aproximado de 1.600 pruebas al día de esta índole para confirmar o descartar el diagnóstico. Además, la dirección evalúa diariamente las necesidades de respuesta para pacientes Covid, y el aumento de capacidad tanto en área de intensivos como de hospitalización para adecuarse a la demanda asistencial.

La dirección del hospital ha agradecido a través de un comunicado a los profesionales de todas las áreas el trabajo para hacer frente a la pandemia y la comprensión por parte de los pacientes y usuarios.